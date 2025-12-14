अखिलेश यादव को लेकर ये क्या बोल गए ‘बाहुबली’ धनंजय सिंह? एंटी-ठाकुर होने का लगाया इल्जाम

Dhananjay Singh Controversy: उत्तर प्रदेश में इस वक्त बहुबली धनंजय सिंह और सपा प्रमुख अखिलेश यादव का विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल, यूपी में हुए कफ सिरप की अवैध खरीद-फरोख्त के मामले में जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह का भी नाम जुड़ा हुआ है। इस मुद्दे को लेकर धनंजय सिंह ने अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें जानबूझकर इस मामले में घसीटा जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि सपा इस मामले में मेरा नाम लेकर राजनीतिक साजिश कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि सपा प्रमुख जानबूझकर 'एंटी-ठाकुर' बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण वे उनके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं।