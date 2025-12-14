अखिलेश यादव को लेकर ये क्या बोल गए ‘बाहुबली’ धनंजय सिंह? एंटी-ठाकुर होने का लगाया इल्जाम

एंटी-ठाकुर होने का लगाया इल्जाम
Dhananjay Singh Controversy: उत्तर प्रदेश में इस वक्त बहुबली धनंजय सिंह और सपा प्रमुख अखिलेश यादव का विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल, यूपी में हुए कफ सिरप की अवैध खरीद-फरोख्त के मामले में जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह का भी नाम जुड़ा हुआ है। इस मुद्दे को लेकर धनंजय सिंह ने अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें जानबूझकर इस मामले में घसीटा जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि सपा इस मामले में मेरा नाम लेकर राजनीतिक साजिश कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि सपा प्रमुख जानबूझकर 'एंटी-ठाकुर' बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण वे उनके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं।
बहुबली धनंजय सिंह ने आगे कहा कि वो इस मामले को लेकर कोर्ट का रुख करेंगे और अखिलेश यादव और सपा नेताओं को माफी मांगने पर मजबूर कर देंगे। बता दें कि जौनपुर में धनंजय सिंह दबदबा साफ-साफ देखने को मिलता है। उनकी पूरा जीवन विवादों से भरा हुआ है। जौनपुर के टीडी कॉलेज से धनंजय सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन शुरूआत की थी, जो लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से निकलकर अपराध और सत्ता के गलियारों तक पहुंचा।
दरअसल, अखिलेश यादव ने बिना धनंजय सिंह नाम लिए जौनपुर में 'कोडिन भैया' का राज चलने वाली बात कही थी, जिसके बाद से पूरा मामल गरमा गया। कोडिन युक्त कफ सिरप की तस्करी के मामले में धनंजय सिंह आने के बाद, अखिलेश यादव ने यह बयान दिया था। बहुबली धनंजय सिंह का हर बार किसी न किसी आपराधिक मामलों में जुड़ता रहता है, जिसके कारण उनके जेल भी हो चुकी है। कोडिन युक्त कफ सिरप का मामला इस वक्त गरमाया हुआ है, और इस मामले में धनंजय सिंह का नाम आने के बाद सियासी गलियारों में भी इसकी चर्चा है।
कोडिन युक्त कफ सिरप मामले में साफाई देते हुए, धनंजय सिंह ने लिखा, ' मुझे पता है कि कफ़ सिरफ़ के मुद्दे पर मेरे कुछ राजनैतिक विरोधियों ने पत्रकार बंधुओं को गुमराह कर के मेरे बारे में भ्रामक्ता फैलाने का कृत्य किया है। इस सम्बन्ध में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि प्रकरण काशी/वाराणसी से जुड़ा होने के कारण कांग्रेस और अन्य दलों के नेताओं के द्वारा झूठे आरोप लगाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकरण की जाँच राज्य सरकार द्वारा गहनता से विभिन्न एजेंसियों के द्वारा कराई जा रही है जिससे प्रकरण की सत्यता सबके सामने आ जायेगी।
आगे उन्होंने ने लिखा कि चूँकि यह मामला अंतर्राजीय है अतः माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस मामले की व्यापक जाँच सीबीआई से कराई जाये जिससे दोषियों के विरुद्ध सख़्त कार्यवाही सुनिश्चित हो और अनर्गल आरोपों और झूठी ख़बरों पर विराम लग सके। आप सभी को मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में मैं मा.प्रधानमंत्री जी और मा. मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रहा हूँ जिससे भ्रामक खबर चलवाने तथा राज्य सरकार की छवि धूमिल करने वालों का चेहरा उजागर हो सके।'
