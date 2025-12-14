14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जौनपुर

जौनपुर में बाबाओं की सरेआम पिटाई, पहले बेल्ट से मारा, फिर दौड़ा-दौड़ाकर पीटा… जानें क्या है पूरा मामला?

Jaunpur News: उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बच्ची के अपहरण के शक में भीड़ ने दो बाबाओं को बेरहमी से पीटा। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चार लोगों को हिरासत में लिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

जौनपुर

image

Mohd Danish

Dec 14, 2025

jaunpur baba beating video mob assault child kidnapping suspicion

जौनपुर में बाबाओं की सरेआम पिटाई | Photo Video Grab

UP News: यूपी के जौनपुर जिले में शहर कोतवाली क्षेत्र के फैजबाग इलाके में शनिवार को उस समय अफरातफरी मच गई, जब स्थानीय लोगों ने दो बाबाओं को कथित तौर पर बच्ची के अपहरण के शक में पकड़ लिया। देखते ही देखते आसपास के लोग जमा हो गए और बिना किसी पुष्टि के दोनों बाबाओं को घेर लिया गया।

आस्था की परीक्षा के नाम पर हिंसा

आरोप है कि भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने बाबाओं से पहले गायत्री मंत्र और फिर हनुमान चालीसा सुनाने को कहा। इसी दौरान माहौल और ज्यादा उग्र हो गया और कुछ युवकों ने बेल्ट और डंडों से दोनों बाबाओं की पिटाई शुरू कर दी।

मारपीट के दौरान एक बाबा नाली में गिर पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी भीड़ का गुस्सा कम नहीं हुआ। आरोप है कि दोनों बाबाओं को सड़क पर घसीटते हुए लगातार पीटा गया, जिससे वहां मौजूद लोग भी सहम गए।

वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

किसी प्रत्यक्षदर्शी ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह बाबाओं पर डंडे और बेल्ट बरसाए जा रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद मामला तेजी से सुर्खियों में आ गया।

पुलिस ने की कार्रवाई शुरू

अपर पुलिस अधीक्षक नगर आयुष श्रीवास्तव ने बताया कि शहर कोतवाली में मारपीट का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और मामले की गहन जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि बच्ची के अपहरण के आरोपों की भी अलग से जांच की जा रही है। पुलिस का साफ कहना है कि कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Dec 2025 07:38 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Jaunpur / जौनपुर में बाबाओं की सरेआम पिटाई, पहले बेल्ट से मारा, फिर दौड़ा-दौड़ाकर पीटा… जानें क्या है पूरा मामला?

बड़ी खबरें

View All

जौनपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अखिलेश यादव को लेकर ये क्या बोल गए ‘बाहुबली’ धनंजय सिंह? एंटी-ठाकुर होने का लगाया इल्जाम

एंटी-ठाकुर होने का लगाया इल्जाम
जौनपुर

Crime News: चेयरमैन के घर गोलियों की गूंज, एक लाख की सुपारी, बाल अपचारी समेत चार बदमाश गिरफ्तार

UP Crime (Source: Police Media Cell)
जौनपुर

मुस्लिम परिवार की शादी में ‘हिंदू उपनाम’ बना चर्चा का विषय, दावत-ए-वलीमा का कार्ड हो रहा वायरल

जौनपुर

चाइनीज मांझे ने ले ली टीचर की जान, आधे से ज्यादा गर्दन कटी…बाइक से औंधे मुंह सड़क पर गिरे

जौनपुर

Video: महिला टीचर ने उतारा बच्चों पर गुस्सा; एक के बाद एक थप्पड़ों की बारिश! डंडा भी चलाया; कान खींचते हुए निकाली भड़ास

children brutally beaten in a private school video viral sparks uproar jaunpur crime news
जौनपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.