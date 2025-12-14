जौनपुर में बाबाओं की सरेआम पिटाई, पहले बेल्ट से मारा, फिर दौड़ा-दौड़ाकर पीटा… जानें क्या है पूरा मामला?

अपर पुलिस अधीक्षक नगर आयुष श्रीवास्तव ने बताया कि शहर कोतवाली में मारपीट का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और मामले की गहन जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि बच्ची के अपहरण के आरोपों की भी अलग से जांच की जा रही है। पुलिस का साफ कहना है कि कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।