जौनपुर में बाबाओं की सरेआम पिटाई, पहले बेल्ट से मारा, फिर दौड़ा-दौड़ाकर पीटा… जानें क्या है पूरा मामला?

जौनपुर में बाबाओं की सरेआम पिटाई | Photo Video Grab
UP News: यूपी के जौनपुर जिले में शहर कोतवाली क्षेत्र के फैजबाग इलाके में शनिवार को उस समय अफरातफरी मच गई, जब स्थानीय लोगों ने दो बाबाओं को कथित तौर पर बच्ची के अपहरण के शक में पकड़ लिया। देखते ही देखते आसपास के लोग जमा हो गए और बिना किसी पुष्टि के दोनों बाबाओं को घेर लिया गया।
आरोप है कि भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने बाबाओं से पहले गायत्री मंत्र और फिर हनुमान चालीसा सुनाने को कहा। इसी दौरान माहौल और ज्यादा उग्र हो गया और कुछ युवकों ने बेल्ट और डंडों से दोनों बाबाओं की पिटाई शुरू कर दी।
मारपीट के दौरान एक बाबा नाली में गिर पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी भीड़ का गुस्सा कम नहीं हुआ। आरोप है कि दोनों बाबाओं को सड़क पर घसीटते हुए लगातार पीटा गया, जिससे वहां मौजूद लोग भी सहम गए।
किसी प्रत्यक्षदर्शी ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह बाबाओं पर डंडे और बेल्ट बरसाए जा रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद मामला तेजी से सुर्खियों में आ गया।
अपर पुलिस अधीक्षक नगर आयुष श्रीवास्तव ने बताया कि शहर कोतवाली में मारपीट का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और मामले की गहन जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि बच्ची के अपहरण के आरोपों की भी अलग से जांच की जा रही है। पुलिस का साफ कहना है कि कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
