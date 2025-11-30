Video: महिला टीचर ने उतारा बच्चों पर गुस्सा; एक के बाद एक थप्पड़ों की बारिश! डंडा भी चलाया; कान खींचते हुए निकाली भड़ास

Video: महिला टीचर ने उतारा बच्चों पर गुस्सा; एक के बाद एक थप्पड़ों की बारिश! फोटो सोर्स-X (@SouleFacts)
Crime News: उत्तर प्रदेश के एक स्कूल का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महिला टीचर छोटे बच्चों को इसलिए पीटती हुई दिख रही है क्योंकि बच्चे पढ़ाई नहीं कर के आए थे।
नीली साड़ी पहने और हिंदी में बात करते हुए महिला टीचर एक बच्चे को लकड़ी के डंडे से मारती हुई भी नजर आ रही है। इसके अलावा लगभग 10 साल की उम्र से भी कम से कम 7 से 8 बच्चों को थप्पड़ मारती हुई दिख रही है।
बताया जा रहा है कि यह वीडियो उत्तर प्रदेश के जौनपुर के बदलापुर थाना इलाके के भलुआहीं का है। वीडियो में टीचर को चिल्लाते हुए सुना जा सकता है, ''क्या सारी जिम्मेदारी मेरी है?'' और वह मारपीट जारी रखती है। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों के बीच गुस्सा है। वीडियो देखने वालों ने महिला टीचर के इस बर्ताव को गलत बताया है और कार्रवाई की मांग की है।
मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वीडियो वायरल होने के बाद बच्चों के पेरेंट्स स्कूल पहुंचे और उन्होंने जोरदार विरोध किया। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर अरविंद कुमार पांडे के हवाले से ये कन्फर्म किया गया है कि वायरल वीडियो बदलापुर के LBS पब्लिक स्कूल का है। उन्होंने कहा कि स्कूल से एक्सप्लेनेशन मांगा गया है और उचित एक्शन लिया जाएगा।
इस वीडियो को कई X अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसमें से एक को करीब 2,50,000 व्यूज मिले हैं। करीब 400 लोगों ने क्लिप पर कमेंट किया, जिनमें से ज्यादातर ने टीचर के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की।
एक यूज़र ने कमेंट किया, “अगर कोई टीचर अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकती, तो उसे बच्चों के आस-पास रहने का कोई हक नहीं है। यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं है।” इसी तरह की बात कहते हुए, एक अन्य यूजर ने लिखा कि कई बार टीचर स्टूडेंट्स पर अपना गुस्सा निकालते हुए देखे जाते हैं।
जौनपुर
उत्तर प्रदेश
