Video: महिला टीचर ने उतारा बच्चों पर गुस्सा; एक के बाद एक थप्पड़ों की बारिश! डंडा भी चलाया; कान खींचते हुए निकाली भड़ास

बताया जा रहा है कि यह वीडियो उत्तर प्रदेश के जौनपुर के बदलापुर थाना इलाके के भलुआहीं का है। वीडियो में टीचर को चिल्लाते हुए सुना जा सकता है, ''क्या सारी जिम्मेदारी मेरी है?'' और वह मारपीट जारी रखती है। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों के बीच गुस्सा है। वीडियो देखने वालों ने महिला टीचर के इस बर्ताव को गलत बताया है और कार्रवाई की मांग की है।