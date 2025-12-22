School Holidays : यूपी के इस जिले में 23 और 24 को बंद रहेंगे स्कूल, DM ने जारी किए आदेश

जौनपुर जिलाधिकारी ने सर्दी को देखते हुए 1 से 8 तक के स्कूलों की 23 और 24 दिसंबर को की छुट्टी, PC- X
जौनपुर : यूपी में भयंकर शीतलहर का प्रकोप है। कई जिलों में भीषण ठंड पड़ रही है। कई जिलों में DM ने स्कूलों का समय बदल दिया है। बच्चों को स्कूल आने-जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए जौनपुर जिलाधिकारी ने 1 से 8 तक के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया है।
डीएम ने 1 से 8 तक के सभी स्कूलों में 23 और 24 दिसंबर को भीषण ठंड को देखते हुए स्कूल बंद करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश परिषदीय, मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त, सीबीएसई, आईसीएसई और उत्तर प्रदेश बोर्ड से संबद्ध सभी विद्यालयों पर समान रूप से लागू होगा।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि 23 और 24 दिसंबर को विद्यालयों में सभी शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारी अपने निर्धारित समय पर विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। इस दौरान वह विभागीय कार्य, SIR अभियान और अन्य शासकीय कार्यों का निर्वहन करेंगे। सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
यूपी में इस समय भीषण सर्दी पड़ रही है। पूरे दिन कोहरा छाया रहता है। सुबह और रात के समय भीषण कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 0 से 150 मीटर ही रह जाती है। इस दौरान दुर्घटनाओं की काफी संभावना रहती है।
बड़ी खबरेंView All
जौनपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग