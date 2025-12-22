School Holidays : यूपी के इस जिले में 23 और 24 को बंद रहेंगे स्कूल, DM ने जारी किए आदेश

जौनपुर : यूपी में भयंकर शीतलहर का प्रकोप है। कई जिलों में भीषण ठंड पड़ रही है। कई जिलों में DM ने स्कूलों का समय बदल दिया है। बच्चों को स्कूल आने-जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए जौनपुर जिलाधिकारी ने 1 से 8 तक के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया है।