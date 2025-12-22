22 दिसंबर 2025,

सोमवार

जौनपुर

School Holidays : यूपी के इस जिले में 23 और 24 को बंद रहेंगे स्कूल, DM ने जारी किए आदेश

School Holidays : जौनपुर में कड़ाके की ठंड को देखते हुए डीएम ने 1 से 8 तक के स्कूलों में 23 और 24 दिसंबर को छुट्टी की घोषणा की है। कई जिलों में डीएम ने स्कूलों के समय में भी बदलाव किया है।

जौनपुर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 22, 2025

जौनपुर जिलाधिकारी ने सर्दी को देखते हुए 1 से 8 तक के स्कूलों की 23 और 24 दिसंबर को की छुट्टी, PC- X

जौनपुर : यूपी में भयंकर शीतलहर का प्रकोप है। कई जिलों में भीषण ठंड पड़ रही है। कई जिलों में DM ने स्कूलों का समय बदल दिया है। बच्चों को स्कूल आने-जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए जौनपुर जिलाधिकारी ने 1 से 8 तक के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया है।

1 से 8 तक के सभी स्कूल रहेंगे बंद

डीएम ने 1 से 8 तक के सभी स्कूलों में 23 और 24 दिसंबर को भीषण ठंड को देखते हुए स्कूल बंद करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश परिषदीय, मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त, सीबीएसई, आईसीएसई और उत्तर प्रदेश बोर्ड से संबद्ध सभी विद्यालयों पर समान रूप से लागू होगा।

SIR के लिए स्कूल आएंगे शिक्षक

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि 23 और 24 दिसंबर को विद्यालयों में सभी शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारी अपने निर्धारित समय पर विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। इस दौरान वह विभागीय कार्य, SIR अभियान और अन्य शासकीय कार्यों का निर्वहन करेंगे। सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

यूपी में पड़ रही कड़ाके की ठंड

यूपी में इस समय भीषण सर्दी पड़ रही है। पूरे दिन कोहरा छाया रहता है। सुबह और रात के समय भीषण कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 0 से 150 मीटर ही रह जाती है। इस दौरान दुर्घटनाओं की काफी संभावना रहती है।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Uttar Pradesh / Jaunpur / School Holidays : यूपी के इस जिले में 23 और 24 को बंद रहेंगे स्कूल, DM ने जारी किए आदेश

