जौनपुर में सिपाही निकले चोर, मोबाइल शॉप से आईफोन-15 मैक्स चुरा कर चलते बने…सीसीटीवी फुटेज ने खोली पोल

इसके बाद बोले कि मोबाइल पसंद नहीं आया, फिर शॉप से निकल गए। शंका होने पर कुछ देर बार जब दुकानदार को पता चला तो उसने CCTV चेक किए, जिसमें सिपाही मोबाइल चुराता दिखा। दुकानदार ने थाने में दोनों सिपाहियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। SP ने दोनों सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है।