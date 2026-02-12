शराब के नशे में भाई बना कातिल… छोटे भाई का गला दबाकर कर दी हत्या

जानकारी के मुताबिक, गांव के सुदर्शन यादव का अपने बड़े भाई अरविंद यादव से बुधवार की देर रात किसी बात को लेकर विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि बड़ा भाई अरविंद यादव शराब के नशे में चूर था और विवाद के बाद कहासूनी में दोनों के बीच मारपीट हो गई। इसी दौरान अरविंद ने अपने छोटे भाई सुदर्शन का गला दबा दिया। परिवार की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सुदर्शन को अस्पताल भेजा जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर जुट गए और आरोपी अरविंद को पड़कर पुलिस को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस ने अरविंद को गिरफ्तार कर लिया है।