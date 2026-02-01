6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जौनपुर

ओमप्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर तीखा हमला, बोले…ऐसे सांसद-विधायक इस्तीफा दें जिन्हें…

कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने SIR को लेकर लगाए गए आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि PDA वर्ग के वोट काटे जाने की बात पूरी तरह भ्रामक है।

2 min read
Google source verification

जौनपुर

image

anoop shukla

Feb 06, 2026

Up news, jaunpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर

शुक्रवार को पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर जौनपुर में एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, इस दौरान मीडिया से बातचीत ने उन्होंने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला।

भ्रामक बयान देकर गुमराह कर रहे हैं अखिलेश यादव

श्री राजभर ने कहा कि SIR प्रक्रिया को लेकर PDA के वोट काटे जाने का आरोप पूरी तरह भ्रामक है। उन्होंने कहा कि BJP और NDA में शामिल ओमप्रकाश राजभर, केशव प्रसाद मौर्य, संजय चौहान और अनुप्रिया पटेल भी PDA वर्ग से आते हैं, फिर उनके वोट क्यों नहीं कट रहे।

राजभर ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव सड़कों पर बयानबाजी कर समाज को गुमराह कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि बूथ स्तर पर सपा के कार्यकर्ता वोट बढ़ाने, कटवाने और नाम संशोधन का काम कर रहे हैं।

चुनाव आयोग पर नहीं भरोसा तो इस्तीफे दें सांसद, विधायक

कैबिनेट मंत्री ने स्पष्ट किया कि SIR सरकार का नहीं, बल्कि इलेक्शन कमीशन का काम है और वह पूरी निष्पक्षता से प्रक्रिया संचालित कर रहा है। उन्होंने कहा कि आयोग ने समय सीमा भी बढ़ाई है और यह भरोसा दिया है कि बिना सूचना के किसी का नाम नहीं काटा जाएगा।

चुनाव आयोग पर सवाल उठाने को गलत बताते हुए राजभर ने कहा कि जो नेता इसी आयोग के जरिए सांसद-विधायक बने हैं, उन्हें पहले नैतिक जिम्मेदारी समझनी चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यदि आयोग पर भरोसा नहीं है तो ऐसे नेताओं को पहले इस्तीफा देना चाहिए।

2017 से भी खराब होगी सपा की स्थिति

सपा मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए राजभर ने कहा कि 2027 में सपा की स्थिति 2017 से भी कमजोर होगी। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि विकास के मुद्दों पर बात करने के बजाय केवल आरोप-प्रत्यारोप किया जा रहा है। देश हो या प्रदेश भाजपा सरकार में सड़कों, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास कार्यों में रिकॉर्ड प्रगति हुई है।

22 फरवरी को बड़ी जनसभा करेंगे

राजभर ने कहा कि आगामी चुनावों को लेकर कहा कि 22 फरवरी को आजमगढ़ के अहिरौला गांव में बड़ी जनसभा कर 2027 के चुनाव का बिगुल फूंका जाएगा। पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और समय पर चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 62 सीटों पर तैयारी कर रही है भाजपा को बड़ी पार्टी बताते हुए उन्होंने कहा कि सीटों का फैसला आपसी सहमति से होगा।

ये भी पढ़ें

‘न बंटने देंगे, न कटने देंगे’ के नारे से गूंजा रामपुर, हिंदू सम्मेलन में आचार्य प्रमोद कृष्णम का सनातन संदेश
रामपुर
acharya pramod krishnam hindu sammelan rampur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 Feb 2026 11:15 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Jaunpur / ओमप्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर तीखा हमला, बोले…ऐसे सांसद-विधायक इस्तीफा दें जिन्हें…

बड़ी खबरें

View All

जौनपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मुझे उसका मुस्कुराता चेहरा याद आता है – दादी की आंखों में आंसू, अजित पवार के साथ प्लेन क्रैश में बुझा मुस्कुराता सपना

pinky mali plane crash ajit pawar jaunpur
जौनपुर

अजित पवार के साथ प्लेन क्रैश में पिंकी की मौत के बाद दादी का रो-रो कर बुरा हाल; बोलीं- उसका मुस्कुराता चेहरा…

after pinky death in plane crash with ajit pawar her grandmother was inconsolable know she said
जौनपुर

पिंकी का पिता को आखिरी कॉल, पापा अजित पवार के साथ फ्लाइट है, होटल पहुंचकर कॉल करूंगी

जौनपुर

हेलो…पिंकी अब नहीं रही, भाई का आया फोन और रो पड़ा पूरा देश

Plane crash in baramati, pinky mali, ajit pawar plane crash, plane crash news, jaunpur news, breaking news in hindi, breaking hindi news, hindi news headlines, hindi news live, latest news in hindi, today news in hindi, Varanasi News in Hindi, Latest Varanasi News in Hindi, Varanasi Hindi Samachar, बारामती में विमान दुर्घटना, पिंकी माली, अजित पवार विमान दुर्घटना, विमान दुर्घटना समाचार, जौनपुर समाचार, हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग हिंदी समाचार, हिंदी समाचार सुर्खियाँ, हिंदी समाचार लाइव, हिंदी में नवीनतम समाचार
जौनपुर

बारामती विमान हादसे में यूपी की बेटी पिंकी की मौत, परिवार सदमे में, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश शोकाकुल

बारामती विमान हादसे में यूपी की बेटी पिंकी माली की मौत, जौनपुर में मातम, पिता का रो-रोकर बुरा हाल    (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
जौनपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.