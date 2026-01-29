मुझे उसका मुस्कुराता चेहरा याद आता है – दादी की आंखों में आंसू, अजित पवार के साथ प्लेन क्रैश में बुझा मुस्कुराता सपना

हादसे से एक दिन पहले पिंकी ने अपने पिता से फोन पर बात की थी। पिता ने बताया कि बेटी बहुत खुश लग रही थी और उसने कहा था, “पापा, आज अजित पवार के साथ फ्लाइट है, आपसे बात कराऊंगी।” पिता को क्या पता था कि यही उनकी आखिरी बातचीत होगी। अगले दिन सुबह हादसे की खबर ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। भाई करन ने भी बताया कि पिंकी ने बुधवार सुबह फोन कर कहा था कि वह बारामती से नांदेड़ जा रही है, इसके बाद कोई कॉल या मैसेज नहीं आया।