पीट-पीटकर लॉ स्टूडेंट की हत्या, पत्नी से अवैध संबंध का शक बना मौत का कारण, 2 आरोपी गिरफ्तार

जौनपुर: चंदवक थाना क्षेत्र के एक गांव में लॉ स्टूडेंट की पीट-पीटकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि अपने पड़ोसी के साथ पूर्व से चल रहे विवाद और पड़ोसी द्वारा उसकी पत्नी संग अवैध संबंध के शक में हत्या की गई है। गांव में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके साथ ही मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है।