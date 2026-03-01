जौनपुर में 3 सीएससी केंद्र पर छापा, 82 गैस सिलिंडर बरामद, संचालकों ने दी ये दलील

उन्होंने बताया कि जिन तीन जगह पर छापेमारी की गई है उनमें से एक जगह से 17 खाली सिलिंडर, दूसरी जगह से 49 खाली सिलिंडर और तीसरी जगह से 12 खाली सिलिंडर तथा चार भरे हुए सिलिंडर बरामद हुए हैं। वहीं, संचालकों ने बताया कि बरामद किए गए सभी सिलिंडरों के कागजात उनके पास मौजूद हैं। उन्होंने दलील दी कि होली के बाद से ही कारोबार ठप पड़ा हुआ है और जिनके सिलिंडर हैं, वह यहां पर छोड़ गए हैं। इसलिए खाली सिलिंडर ही बरामद हुए हैं। किसी भी प्रकार से अवैध रिफिलिंग या भंडारण नहीं किया जा रहा है।