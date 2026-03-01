जौनपुर में ‘वीरू’ वाला सीन, शादी की मांग को लेकर युवती चढ़ी हाईटेंशन पोल पर, पहले भी प्रेमी संग हो चुकी है फरार

जौनपुर: शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में प्रेमी से शादी करने की मांग को लेकर प्रेमिका हाईटेंशन लाइन के पोल पर चढ़ गई और ड्रामा करने लगी। घटना की जानकारी होने के बाद गांव में अफरातफरी का माहौल हो गया। लोग मौके पर पहुंचे और युवती को समझाने बुझाने का प्रयास किया। इसी दौरान पुलिस भी पहुंची और घंटे भर समझने के बाद युवती को नीचे उतारकर अपने साथ कोतवाली ले गई।