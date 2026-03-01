10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जौनपुर

जौनपुर में ‘वीरू’ वाला सीन, शादी की मांग को लेकर युवती चढ़ी हाईटेंशन पोल पर, पहले भी प्रेमी संग हो चुकी है फरार

जौनपुर के शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में प्रेमी से शादी करने की जिद पर अड़ी एक युवती हाईटेंशन लाइन के पोल पर चढ़ गई। फिलहाल, पुलिस उसे नीचे उतारकर कोतवाली ले गई है....

less than 1 minute read
Google source verification

जौनपुर

image

Vijendra Mishra

Mar 10, 2026

Pc-patrika

जौनपुर: शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में प्रेमी से शादी करने की मांग को लेकर प्रेमिका हाईटेंशन लाइन के पोल पर चढ़ गई और ड्रामा करने लगी। घटना की जानकारी होने के बाद गांव में अफरातफरी का माहौल हो गया। लोग मौके पर पहुंचे और युवती को समझाने बुझाने का प्रयास किया। इसी दौरान पुलिस भी पहुंची और घंटे भर समझने के बाद युवती को नीचे उतारकर अपने साथ कोतवाली ले गई।

आजमगढ़ के लड़के से था प्रेम सम्बन्ध

जानकारी के मुताबिक, शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के नटौली गांव की एक युवती का आजमगढ़ जिले के दीदारगंज के नादौन गांव के एक लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिजनों को जानकारी होने के बाद उन्होंने इसका विरोध किया और दोनों को अलग कर दिया। अलग किए जाने के बाद कुछ माह पूर्व युवती अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई कही चली गई।

प्रेमी जमानत पर जेल से आया है बाहर

घर से भागने की घटना के बाद युवती के परिजनों ने मुकदमा लिखवाया, इसके बाद प्रेमी को जेल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि प्रेमी हाल ही में जेल से जमानत पर छूटा है, जिसकी जानकारी होने के बाद प्रेमिका उससे शादी की जिद पर अड़ गई और हाईटेंशन लाइन के पोल पर चढ़ गई।

पुलिस युवती को ले गई कोतवाली

पुलिस ने बताया है कि युवती को शाहगंज कोतवाली लाकर उससे पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही युवती के परिजनों को भी थाने पर बुलाया गया है। पुलिस के मुताबिक, लड़के पक्ष के लोगों को भी थाने बुलाया जाएगा और दोनों पक्ष को समझने की कोशिश की जाएगी। पुलिस ने बताया कि प्रेमी प्रेमिका दोनों ही अलग-अलग समुदाय से आते हैं, जिसको लेकर परिवार ने दोनों को अलग कर दिया था।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Mar 2026 06:45 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Jaunpur / जौनपुर में ‘वीरू’ वाला सीन, शादी की मांग को लेकर युवती चढ़ी हाईटेंशन पोल पर, पहले भी प्रेमी संग हो चुकी है फरार

बड़ी खबरें

View All

जौनपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UPSC 2025 में बाहुबली धनंजय सिंह के भतीजे ने मारी बाजी, 378 रैंक हासिल कर रचा इतिहास

जौनपुर के छोटे से गांव के शुभम ने किया कमाल
जौनपुर

जौनपुर में 3 मेधावियों ने UPSC की परीक्षा में मारी बाजी, सेल्फ स्टडी को दिया श्रेय

जौनपुर

जौनपुर के होटल में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों की मदद से पाया गया काबू, शॉर्ट सर्किट बताई गई वजह

जौनपुर

जौनपुर पहुंचे जगद्गुरु रामभद्राचार्य, अखिलेश यादव के ‘जेल’ वाले बयान पर फिर साधी चुप्पी

जौनपुर

आशिकी के चक्कर में गई युवक की जान, चाकू से किए गए कई वार, गांव में तनाव

जौनपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.