आशिकी के चक्कर में गई युवक की जान, चाकू से किए गए कई वार, गांव में तनाव

परिजनों के मुताबिक, शुभम किसी लड़की से बातचीत करता था, जिसको लेकर कुछ लोगों में नाराजगी थी। इसी वजह से उसकी हत्या की गई है। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। पुलिस ने रंजिश, आपसी विवाद और प्रेम प्रसंग को ध्यान में रखते हुए जांच पड़ताल करते हुए घटनास्थल के आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं, गांव में एहतियातन पुलिस बल तैनात किया गया है।