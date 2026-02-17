ईंट से चेहरा कुचलकर उतारा मौत के घाट, कातिल निकला अपना ही भाई

क्षेत्राधिकारी मडियाहू परमानंद कुशवाहा ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई थी कि खेत से एक व्यक्ति का शव मिला है। पास ही में एक बाइक भी बरामद हुई, जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर से मृतक की शिनाख्त की गई। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो मृतक बृजेश का ममेरा भाई रोहित उसके साथ नजर आया। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की।