ईंट से चेहरा कुचलकर उतारा मौत के घाट, कातिल निकला अपना ही भाई

जौनपुर में पैसे के लेनदेन में बृजेश यादव की हत्या कर दी गई।
रामपुर थाना क्षेत्र के आशापुर फेरुपुर गांव में सरसों के खेत से बृजेश यादव नामक व्यक्ति का शव बरामद हुआ, जिसकी ईंट से सिर कूचकर हत्या हुई थी। पुलिस ने कुछ ही देर बाद उसके ममेरे भाई रोहित यादव को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।
क्षेत्राधिकारी मडियाहू परमानंद कुशवाहा ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई थी कि खेत से एक व्यक्ति का शव मिला है। पास ही में एक बाइक भी बरामद हुई, जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर से मृतक की शिनाख्त की गई। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो मृतक बृजेश का ममेरा भाई रोहित उसके साथ नजर आया। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की।
क्षेत्राधिकारी ने बताया कि वह अपना अपराध स्वीकार नहीं कर रहा था लेकिन मामले में जब सख्ती से पूछताछ की गई तो वह टूट गया और उसने बताया कि बृजेश ने उससे 14 हजार उधार लिए थे और मांगने पर देने से मना कर रहा था।
इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया और गुस्से में आकर रोहित ने बृजेश के सिर पर ईंट से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेज दिया है।
जौनपुर
उत्तर प्रदेश
