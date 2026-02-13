13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जौनपुर

दबिश पड़ते ही भड़के लोग, SOG-पुलिस टीम पर बोला हमला, 2 पुलिसकर्मी घायल, 5 थानों की फोर्स तैनात

जौनपुर में लूट के आरोपी को पकड़ने पहुंची पुलिस और ग्रामीणों के बीच ऐसा टकराव हुआ कि हालात बेकाबू हो गए। लाठी-डंडों और पथराव के बीच 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। कई वाहनों में तोड़फोड़ हुई और पूरे गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी। अब पुलिस कार्रवाई तेज हो गई है और दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

जौनपुर

image

Aman Pandey

image

विजेंद्र कुमार मिश्रा

Feb 13, 2026

UP Police, crime, UP crime

जौनपुर में पुलिस टीम पर हमले की सूचना पर पहुंची 5 थानों की फोर्स।

जौनपुर के बक्शा थाना क्षेत्र के वीरभानपुर गांव में लूट के आरोपी पंकज गौतम को पकड़ने गई एसओजी टीम व पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। आरोप है कि ग्रामीणों ने इस दौरान लाठी-डंडों से पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इसके साथ ही पथराव भी किया। जानकारी होने के बाद मौके पर पहुंचे बक्शा थाना अध्यक्ष विक्रम लक्ष्मण सिंह के वाहन में भी ग्रामीणों ने तोड़फोड़ की। घटना में एसओजी का एक सिपाही और सिकरारा थाने के एक दारोगा विनोद सिंह घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है।

उत्पाद मचाने वालों की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस टीम पर हुए हमले के बाद जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने संज्ञान लिया। इसके बाद कई थानों की फोर्स गांव में पहुंची। उत्पात मचाने वाले लोगों की तलाश में पुलिस जुट गई है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के अनुसार, पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है। पुलिस कर्मियों पर हमला करने वाले दोषियों को किसी भी हाल में बक्सा नहीं जाएगा।

लूट के आरोपी की मिली थी सूचना

दरअसल, सिकरारा थाने में लूट के मामले में वांछित पंकज गौतम के उसके दादा की तेरहवीं में आने की जानकारी पुलिस को मिली थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के बाद मौके पर दबिश दी। इसके बाद ग्रामीण उग्र हो गए और पुलिस कर्मियों पर धावा बोल दिया।

ग्रामीणों का आरोप

वहीं, गांव के लोगों ने आरोप लगाया है कि पुलिस गांव में पहुंची और लोगों के साथ मारपीट करना शुरू कर दी। घर में घुसकर पुलिस वाले लोगों के साथ मारपीट कर रहे थे। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने लोगों के घरों में तोड़फोड़ भी की। घरों में रखे सामान को नुकसान पहुंचाया और कई वाहनों में भी तोड़फोड़ की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

13 Feb 2026 03:36 pm

Published on:

13 Feb 2026 03:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Jaunpur / दबिश पड़ते ही भड़के लोग, SOG-पुलिस टीम पर बोला हमला, 2 पुलिसकर्मी घायल, 5 थानों की फोर्स तैनात

बड़ी खबरें

View All

जौनपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

डॉक्टर बना हैवान! अस्पताल में ही कर डाला साथी के साथ मिलकर महिला स्वास्थ्यकर्मी का रेप

doctor along with his partner gang raped female health worker working in his own hospital jaunpur
जौनपुर

शराब के नशे में भाई बना कातिल… छोटे भाई का गला दबाकर कर दी हत्या

Murder
जौनपुर

जौनपुर में सिपाही निकले चोर, मोबाइल शॉप से आईफोन-15 मैक्स चुरा कर चलते बने…सीसीटीवी फुटेज ने खोली पोल

Up news, gorakhpur
जौनपुर

ओमप्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर तीखा हमला, बोले…ऐसे सांसद-विधायक इस्तीफा दें जिन्हें…

Up news, jaunpur
जौनपुर

मुझे उसका मुस्कुराता चेहरा याद आता है – दादी की आंखों में आंसू, अजित पवार के साथ प्लेन क्रैश में बुझा मुस्कुराता सपना

pinky mali plane crash ajit pawar jaunpur
जौनपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.