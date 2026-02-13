दबिश पड़ते ही भड़के लोग, SOG-पुलिस टीम पर बोला हमला, 2 पुलिसकर्मी घायल, 5 थानों की फोर्स तैनात

जौनपुर के बक्शा थाना क्षेत्र के वीरभानपुर गांव में लूट के आरोपी पंकज गौतम को पकड़ने गई एसओजी टीम व पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। आरोप है कि ग्रामीणों ने इस दौरान लाठी-डंडों से पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इसके साथ ही पथराव भी किया। जानकारी होने के बाद मौके पर पहुंचे बक्शा थाना अध्यक्ष विक्रम लक्ष्मण सिंह के वाहन में भी ग्रामीणों ने तोड़फोड़ की। घटना में एसओजी का एक सिपाही और सिकरारा थाने के एक दारोगा विनोद सिंह घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है।