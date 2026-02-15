रंगदारी न देने पर डॉक्टर पर चलीं ताबड़तोड़ गोलियां, नकाबपोश बदमाशों ने किया हमला, पुलिस जांच में जुटी

पीड़ित ने बताया कि वह पश्चिम बंगाल स्थित अपने पैतृक निवास गए थे और वहां से लौटने के बाद उन्हें व्हाट्सएप कॉल पर शोले सिंह नमक एक शख्स ने 50 लाख की रंगदारी मांगी जो उन्होंने देने से मना कर दिया। इसके बाद यह बात रंगदारी मांगने वाले को नगवार गुजरी। जिस वक्त वह अपने क्लीनिक पर मरीजों को देख रहे थे इस दौरान बाइक सवार तीन बदमाश आए जिसमें से एक ने बाइक से निचे उतरकर कहा कि तुम्हे समझ में नहीं आ रहा है। पीड़ित ने बताया कि इसके बाद उसे व्यक्ति ने उन पर गोली चला दी जिससे वह घायल हो गए।