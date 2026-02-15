रंगदारी न देने पर डॉक्टर पर चलीं ताबड़तोड़ गोलियां, नकाबपोश बदमाशों ने किया हमला, पुलिस जांच में जुटी

रंगदारी से इनकार करने पर हुआ ताबड़तोड़ फायरिंग
Jaunpur News: जौनपुर में रंगदारी नहीं देने पर डिस्पेंसरी संचालक को गोली मारने का मामला सामने आया है। गोली लगने से डिस्पेंसरी संचालक घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित की मानें तो उनसे रंगदारी मांगी गई थी और नहीं देने पर उन्हें गोली मारी गई है।
मामला थाना बक्शा क्षेत्र के लखौवां बाजार का है, जहां एक बाइक पर सवार होकर आए तीन नकाबपोश बदमाशों ने मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले डॉक्टर बीके बंगाली के ऊपर फायरिंग कर दी। पीड़ित के मुताबिक, बदमाशों ने तीन गोलियां चलाई, जिसमें से एक पीड़ित के पैर में लगी जबकि दो उनके क्लिनिक के दिवार पर लगी। घटना के वक्त पीड़ित अपने डिस्पेंसरी में थे।
घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि पीड़ित की तरफ से तहरीर दी गई है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।
पीड़ित ने बताया कि वह पश्चिम बंगाल स्थित अपने पैतृक निवास गए थे और वहां से लौटने के बाद उन्हें व्हाट्सएप कॉल पर शोले सिंह नमक एक शख्स ने 50 लाख की रंगदारी मांगी जो उन्होंने देने से मना कर दिया। इसके बाद यह बात रंगदारी मांगने वाले को नगवार गुजरी। जिस वक्त वह अपने क्लीनिक पर मरीजों को देख रहे थे इस दौरान बाइक सवार तीन बदमाश आए जिसमें से एक ने बाइक से निचे उतरकर कहा कि तुम्हे समझ में नहीं आ रहा है। पीड़ित ने बताया कि इसके बाद उसे व्यक्ति ने उन पर गोली चला दी जिससे वह घायल हो गए।
