डॉक्टर बना हैवान! अस्पताल में ही कर डाला साथी के साथ मिलकर महिला स्वास्थ्यकर्मी का रेप

डॉक्टर ने साथी के साथ मिलकर महिला स्वास्थ्यकर्मी का किया रेप। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज
Crime News: धरती के भगवान कहे जाने वाले एक डॉक्टर ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दीं। एक डॉक्टर ने अपने साथी के साथ मिलकर अपने ही अस्पताल में कार्यरत एक महिला स्वास्थ्यकर्मी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है। पीड़िता की तरफ से तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को उसके साथी संग गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
घटना 2 दिन पूर्व की बताई जा रही है। बदलापुर इलाके में स्थित एक निजी अस्पताल में डॉक्टर सरोज कुमार यादव ने अपने साथी प्रिंस तिवारी ऊर्फ बच्ची के साथ मिलकर अपने ही अस्पताल में कार्यरत महिला स्वास्थ्यकर्मी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। बताया जा रहा है कि महिला स्वास्थ्यकर्मी ड्यूटी पर तैनात थी। अस्पताल में किसी के ना होने का फायदा उठाकर डॉक्टर और उसके मित्र ने वारदात को अंजाम दिया।
आरोपी सरोज कुमार यादव और प्रिंस तिवारी घटना के बाद मौके से फरार हो गए। इसके बाद पीड़िता ने पूरी बात अपने परिजनों को बताई और बदलापुर पुलिस को तहरीर दी। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने जिला अस्पताल में पीड़िता का मेडिकल करवाया और दोनों आरोपियों को संग्राम बालिका इंटर कॉलेज के पास से गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया है।
पुलिस के मुताबिक, 2 दिन पूर्व पीड़िता अपने परिजनों संग थाने पहुंची थी और पुलिस को लिखित तहरीर दी। तहरीर मिलने के बाद बदलापुर थाने में विभिन्न धाराओं समेत एससी एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गुरुवार को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
