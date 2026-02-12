12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

जौनपुर

डॉक्टर बना हैवान! अस्पताल में ही कर डाला साथी के साथ मिलकर महिला स्वास्थ्यकर्मी का रेप

Crime News: अस्पताल में डॉक्टर ने साथी के साथ मिलकर महिला स्वास्थ्यकर्मी का रेप कर डाला। महिला स्वास्थ्यकर्मी ड्यूटी पर तैनात थी। अस्पताल में किसी के ना होने का फायदा उठाकर डॉक्टर और उसके मित्र ने वारदात को अंजाम दिया।

जौनपुर

image

Harshul Mehra

Feb 12, 2026

doctor along with his partner gang raped female health worker working in his own hospital jaunpur

डॉक्टर ने साथी के साथ मिलकर महिला स्वास्थ्यकर्मी का किया रेप। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

Crime News: धरती के भगवान कहे जाने वाले एक डॉक्टर ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दीं। एक डॉक्टर ने अपने साथी के साथ मिलकर अपने ही अस्पताल में कार्यरत एक महिला स्वास्थ्यकर्मी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है। पीड़िता की तरफ से तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को उसके साथी संग गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

Crime News in Hindi: डॉक्टर ने किया महिला स्वास्थ्यकर्मी के साथ रेप

घटना 2 दिन पूर्व की बताई जा रही है। बदलापुर इलाके में स्थित एक निजी अस्पताल में डॉक्टर सरोज कुमार यादव ने अपने साथी प्रिंस तिवारी ऊर्फ बच्ची के साथ मिलकर अपने ही अस्पताल में कार्यरत महिला स्वास्थ्यकर्मी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। बताया जा रहा है कि महिला स्वास्थ्यकर्मी ड्यूटी पर तैनात थी। अस्पताल में किसी के ना होने का फायदा उठाकर डॉक्टर और उसके मित्र ने वारदात को अंजाम दिया।

UP News in Hindi: घटना के बाद आरोपी मौके से फरार

आरोपी सरोज कुमार यादव और प्रिंस तिवारी घटना के बाद मौके से फरार हो गए। इसके बाद पीड़िता ने पूरी बात अपने परिजनों को बताई और बदलापुर पुलिस को तहरीर दी। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने जिला अस्पताल में पीड़िता का मेडिकल करवाया और दोनों आरोपियों को संग्राम बालिका इंटर कॉलेज के पास से गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया है।

UP Crime News in Hindi: मामले में पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस के मुताबिक, 2 दिन पूर्व पीड़िता अपने परिजनों संग थाने पहुंची थी और पुलिस को लिखित तहरीर दी। तहरीर मिलने के बाद बदलापुर थाने में विभिन्न धाराओं समेत एससी एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गुरुवार को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

Published on:

12 Feb 2026 05:04 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Jaunpur / डॉक्टर बना हैवान! अस्पताल में ही कर डाला साथी के साथ मिलकर महिला स्वास्थ्यकर्मी का रेप

जौनपुर

उत्तर प्रदेश

