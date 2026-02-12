डॉक्टर बना हैवान! अस्पताल में ही कर डाला साथी के साथ मिलकर महिला स्वास्थ्यकर्मी का रेप

घटना 2 दिन पूर्व की बताई जा रही है। बदलापुर इलाके में स्थित एक निजी अस्पताल में डॉक्टर सरोज कुमार यादव ने अपने साथी प्रिंस तिवारी ऊर्फ बच्ची के साथ मिलकर अपने ही अस्पताल में कार्यरत महिला स्वास्थ्यकर्मी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। बताया जा रहा है कि महिला स्वास्थ्यकर्मी ड्यूटी पर तैनात थी। अस्पताल में किसी के ना होने का फायदा उठाकर डॉक्टर और उसके मित्र ने वारदात को अंजाम दिया।