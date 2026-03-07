UPSC 2025 में बाहुबली धनंजय सिंह के भातीजे ने मारी बाजी, 378 रैंक हासिल कर रचा इतिहास

शुभम सिंह चंदेल के पिता का नाम दीनानाथ सिंह 'छेदी' है। वे एक साधारण ग्रामीण परिवार से हैं और सिकरारा क्षेत्र में सोशल ऑडिटर के रूप में काम करते हैं। परिवार में सीमित संसाधन होने के बावजूद दीनानाथ जी ने बच्चों की शिक्षा को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने हमेशा शुभम को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया और त्याग करके उनका साथ दिया। शुभम की सफलता में पिता का निरंतर प्रोत्साहन और मेहनत बहुत बड़ी भूमिका निभाई है।