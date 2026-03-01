जौनपुर में 3 मेधावियों ने UPSC की परीक्षा में मारी बाजी, सेल्फ स्टडी को दिया श्रेय

वहीं, सिकरारा ब्लाक में नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत अतुल सिंह का भी चयन संघ लोक सेवा आयोग की इस परीक्षा में हुआ है। उन्हें 697वीं रैंक मिली है। इसके बाद जिले के कई अधिकारी उन्हें बधाई देने उनके दफ्तर पहुंचे। अतुल सिंह ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, अपने गुरुजनों और सेल्फ स्टडी को दिया है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कार्यों में लगे होने के बावजूद वह समय निकालकर इसकी तैयारी करते रहे और एक दिन ऐसा आया जब सफलता खुद उनके पास चलकर आई।