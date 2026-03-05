5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जौनपुर

जौनपुर के होटल में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों की मदद से पाया गया काबू, शॉर्ट सर्किट बताई गई वजह

जौनपुर के एक होटल में आग लग गई। बताया जा रहा है कि होटल के बाहरी परिसर में शॉर्ट सर्किट हुआ और इस दौरान आग लग गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया...

less than 1 minute read
Google source verification

जौनपुर

image

Vijendra Mishra

Mar 05, 2026

pc-patrika

जौनपुर: नगर के वाजिदपुर तिराहे के पास स्थित एक होटल में आग लगने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी और परिसर से धुआं उठता देख लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने घंटे भर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

शॉर्ट सर्किट से लगी आग

जानकारी के मुताबिक, वाजिदपुर तिराहे के पास स्थित उत्सव मोटल होटल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। होटल परिसर से धुआं उठता देख कर्मचारियों ने और आसपास के लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। इसके साथ ही होटल में मौजूद आग बुझाने के यंत्र से आग पर काबू पाने की कोशिश की जाने लगी।

कई सामान जलकर राख

मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने आग बुझाने का अभियान शुरू किया। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। लोगों ने बताया कि होटल के बाहरी हिस्से में आग भड़क उठी। इस दौरान होटल में मौजूद गेस्ट को बाहर निकल गया और पुलिस को सूचना दी गई। हालांकि, इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। होटल के स्टाफ ने बताया कि होटल के बाहरी परिसर में रखे बिजली के तार और कारपेट समेत कई सामान जलकर राख हो गए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Mar 2026 12:22 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Jaunpur / जौनपुर के होटल में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों की मदद से पाया गया काबू, शॉर्ट सर्किट बताई गई वजह

बड़ी खबरें

View All

जौनपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

जौनपुर पहुंचे जगद्गुरु रामभद्राचार्य, अखिलेश यादव के ‘जेल’ वाले बयान पर फिर साधी चुप्पी

जौनपुर

आशिकी के चक्कर में गई युवक की जान, चाकू से किए गए कई वार, गांव में तनाव

जौनपुर

ईंट से चेहरा कुचलकर उतारा मौत के घाट, कातिल निकला अपना ही भाई

Murder news
जौनपुर

रंगदारी न देने पर डॉक्टर पर चलीं ताबड़तोड़ गोलियां, नकाबपोश बदमाशों ने किया हमला, पुलिस जांच में जुटी

रंगदारी से इनकार करने पर हुआ ताबड़तोड़ फायरिंग
जौनपुर

दबिश पड़ते ही भड़के लोग, SOG-पुलिस टीम पर बोला हमला, 2 पुलिसकर्मी घायल, 5 थानों की फोर्स तैनात

UP Police, crime, UP crime
जौनपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.