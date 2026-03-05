जौनपुर के होटल में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों की मदद से पाया गया काबू, शॉर्ट सर्किट बताई गई वजह

pc-patrika
जौनपुर: नगर के वाजिदपुर तिराहे के पास स्थित एक होटल में आग लगने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी और परिसर से धुआं उठता देख लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने घंटे भर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
जानकारी के मुताबिक, वाजिदपुर तिराहे के पास स्थित उत्सव मोटल होटल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। होटल परिसर से धुआं उठता देख कर्मचारियों ने और आसपास के लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। इसके साथ ही होटल में मौजूद आग बुझाने के यंत्र से आग पर काबू पाने की कोशिश की जाने लगी।
मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने आग बुझाने का अभियान शुरू किया। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। लोगों ने बताया कि होटल के बाहरी हिस्से में आग भड़क उठी। इस दौरान होटल में मौजूद गेस्ट को बाहर निकल गया और पुलिस को सूचना दी गई। हालांकि, इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। होटल के स्टाफ ने बताया कि होटल के बाहरी परिसर में रखे बिजली के तार और कारपेट समेत कई सामान जलकर राख हो गए हैं।
