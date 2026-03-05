जौनपुर के होटल में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों की मदद से पाया गया काबू, शॉर्ट सर्किट बताई गई वजह

मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने आग बुझाने का अभियान शुरू किया। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। लोगों ने बताया कि होटल के बाहरी हिस्से में आग भड़क उठी। इस दौरान होटल में मौजूद गेस्ट को बाहर निकल गया और पुलिस को सूचना दी गई। हालांकि, इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। होटल के स्टाफ ने बताया कि होटल के बाहरी परिसर में रखे बिजली के तार और कारपेट समेत कई सामान जलकर राख हो गए हैं।