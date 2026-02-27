जौनपुर पहुंचे जगद्गुरु रामभद्राचार्य, अखिलेश यादव के ‘जेल’ वाले बयान पर फिर साधी चुप्पी

हाल ही में अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रामभद्राचार्य पर दर्ज पुराने मुकदमे का जिक्र करते हुए तीखी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि मुकदमा वापस लेना गलती थी और उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए था। जौनपुर दौरे के दौरान जब मीडिया ने इस मुद्दे पर रामभद्राचार्य से सवाल पूछा तो उन्होंने प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि उन्होंने बात टालते हुए आगे बढ़ना उचित समझा और सुरक्षाकर्मियों ने कार का शीशा बंद कर दिया।