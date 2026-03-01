शादी किए तो गोली मार दूंगा…दुल्हन पर फेंक दूंगा तेजाब…फोन कॉल से दहशत में होने वाला दूल्हा

वहीं, दूल्हा पक्ष के अलावा दुगौली कलां के रहने वाले अखिलेश गौतम गौतम ने थाने में तहरीर दी है और कहां है कि उनकी बेटी की शादी मई महीने में तय हुई है। छेंका और सगाई का कार्यक्रम पूरा हो चुका है। इसी बीच होने वाले दामाद के फोन पर किसी ने कॉल करके उन्हें धमकी दी है कि यदि वह मेरी बेटी से शादी करेंगे तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि दुल्हन बनने वाली मेरी बेटी के चेहरे पर तेजाब फेंकने को भी कहा गया है। फोन कॉल के बाद दोनों पक्ष दहशत में है।