जौनपुर पुलिस संग मुठभेड़ में 3 बदमाश अरेस्ट, जनसेवा केंद्र संचालक को मारी थी गोली, बाल-बाल बचे थानाध्यक्ष व दारोगा

पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हुए आदर्श यादव और दरोगा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही दिवाकर कुमार और अमन यादव को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 32 बोर की एक पिस्टल, एक तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस और लूट के 27000 रुपए भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि जन सेवा केंद्र संचालक के यहां लूट के दौरान 90000 रुपए लेकर आरोपी फरार हुए थे। वहीं एक लूट की मोटरसाइकिल भी आरोपियों के पास से बरामद हुई है।