दरगाह आई महिला ने सामूहिक दुष्कर्म का लगाया आरोप, 3 के खिलाफ दी शिकायत, पुलिस की थ्योरी अलग

महिला ने बताया कि वह बेहोश हो गई और होश में आने के बाद किसी तरह अस्पताल पहुंची और इसकी जानकारी पुलिस को दी। वहीं, शाहगंज क्षेत्राधिकारी अजीत सिंह चौहान ने बताया कि मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। महिला ने जिन लोगों पर आरोप लगाया है, उन लोगों ने महिला के ऊपर पैसे के लेनदेन को लेकर मुकदमा दर्ज कराया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आपसी रंजिश की वजह से ही महिला ने आरोप लगाया है। फिलहाल, मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और महिला को मेडिकल के लिए भेजा गया है।