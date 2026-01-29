पिंकी का पिता को आखिरी कॉल, पापा अजित पवार के साथ फ्लाइट है, होटल पहुंचकर कॉल करूंगी

पिंकी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर की केराकत तहसील स्थित भैंसा गांव की रहने वाली थीं। उनके पिता शिवकुमार माली मध्य मुंबई के प्रभादेवी इलाके में रहते हैं। पिंकी बुधवार सुबह महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के साथ विमान से बारामती के लिए रवाना हुई थीं। यह चौथी बार था जब वह उनके साथ फ्लाइट ड्यूटी पर थीं।