अजीत पवार के साथ उड़ान भर रही थी जौनपुर की पिंकी, प्लेन क्रैश में हुई मौत

दुर्घटना से कुछ मिनटों पहले ही उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी थी। अजित पवार ने आखिरी पोस्ट 28 जनवरी को 8 बजकर 57 मिनट पर सोशल मीडिया X के अकाउंट पर की थी। पोस्ट में उन्होंने लिखा, "महान स्वतंत्रता सेनानी और स्वराज के लिए संघर्ष करने वाले ‘पंजाब केसरी’ लाला लाजपत राय जी को उनकी जयंती पर सादर श्रद्धांजलि। उन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उनका देशप्रेम और बलिदान हमेशा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा।"