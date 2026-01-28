28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जौनपुर

अजीत पवार के साथ उड़ान भर रही थी जौनपुर की पिंकी, प्लेन क्रैश में हुई मौत

बारामती प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत। हादसे में जौनपुर की फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली भी शामिल थीं। DGCA ने जांच शुरू की।

2 min read
Google source verification

जौनपुर

image

Aman Pandey

Jan 28, 2026

फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली जौनपुर की रहने वाली थी।

महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार का विमान हादसे में निधन हो गया है। यह हादसा सुबह 8:45 बजे बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान हुआ। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, विमान रनवे पर बैलेंस खो बैठा और कुछ ही सेकंड में जोरदार धमाके के साथ गिर गया। विमान में अजित पवार के अलावा उनका पर्सनल असिस्टेंट, एक सुरक्षाकर्मी और प्लेन स्टाफ मौजूद थे। हादसे में कुल 5 लोगों की मौत हुई है।

जौनपुर की बेटी भी गई हादसे में

विमान हादसे में मारी गई फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के केराकत तहसील की रहने वाली थीं। परिवार को हादसे की सूचना मिलने के बाद गांव में शोक का माहौल है।

परिजनों के मुताबिक, पिंकी पिछले 5-6 साल से फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर काम कर रही थीं और अपने परिवार की कमाने वाली सदस्य थीं। पिंकी की मौत की खबर से स्थानीय लोगों और रिश्तेदारों में भी मातम पसरा हुआ है।

घटना की जांच शुरू, DGCA की टीम मौके पर

हादसे के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड और एयरपोर्ट सुरक्षा टीम मौके पर पहुंची। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। DGCA हादसे की जांच कर रहा है कि प्लेन में तकनीकी खराबी, मौसम या ह्यूमन एरर में क्या कारण रहा।

महाराष्ट्र की राजनीति में झटका

अजित पवार का इस तरह आकस्मिक निधन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वे शरद पवार के भतीजे थे और वर्तमान सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे थे।

आखिरी पोस्ट में क्या था?

दुर्घटना से कुछ मिनटों पहले ही उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी थी। अजित पवार ने आखिरी पोस्ट 28 जनवरी को 8 बजकर 57 मिनट पर सोशल मीडिया X के अकाउंट पर की थी। पोस्ट में उन्होंने लिखा, "महान स्वतंत्रता सेनानी और स्वराज के लिए संघर्ष करने वाले ‘पंजाब केसरी’ लाला लाजपत राय जी को उनकी जयंती पर सादर श्रद्धांजलि। उन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उनका देशप्रेम और बलिदान हमेशा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा।"

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

28 Jan 2026 12:31 pm

Published on:

28 Jan 2026 12:08 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Jaunpur / अजीत पवार के साथ उड़ान भर रही थी जौनपुर की पिंकी, प्लेन क्रैश में हुई मौत

बड़ी खबरें

View All

जौनपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

MBBS में आरक्षण पाने की सनक: छात्र ने खुद काट लिया अपना पैर, रची हमले की झूठी कहानी; ऐसे खुला राज

up police
जौनपुर

शादी कर युवक से लाखों की ठगी…फर्जी दुल्हन फरार, गिरोह के चार सदस्य गिरफ्तार

Up news, jaunpur
जौनपुर

जब सांसद प्रिया सरोज मंच पर हुई असहज…युवक ने पहले छुआ पैर, फिर …

Up news, jaunpur
जौनपुर

चाइनीज मांझा से MBBS डॉक्टर की गर्दन कटी सड़क पर तड़प- तड़प कर मौत, धार इतनी तेज की हड्डी तक कट गई

डॉक्टर के पिता जानकारी देते फोटो सोर्स पत्रिका
जौनपुर

BJP ज्वाइन करेंगे बाहुबली धनंजय सिंह? जानें ताजा समीकरण का मतलब

क्या धनंजय सिंह 2029 से पहले बीजेपी का दामन थामेंगे?
जौनपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.