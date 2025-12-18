बरेली के बाद अब कानपुर में बंद रहेंगे 12वीं तक के स्कूल, डीएम ने जारी किए आदेश

कानपुर : यूपी में इस समय शीतलहर का भीषण प्रकोप चल रहा है। कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। भीषण ठंड को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों का समय बदला गया। वहीं कुछ जिलों में डीएम ने बच्चों की छुट्टी के आदेश भी दिए हैं। बरेली में आठ तो कानपुर में 12वीं तक के स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। वहीं लखनऊ, पीलीभीत, बदायूं, मऊ और शाहजहांपुर में स्कूलों का समय बदल दिया गया है। कड़ाके की ठंड वजह से स्कूल बंद होने से बच्चों को राहत मिली।