कानपुर

बरेली के बाद अब कानपुर में बंद रहेंगे 12वीं तक के स्कूल, डीएम ने जारी किए आदेश

UP School Closed News : यूपी में भीषण ठंड को देखते हुए कई जिलों के स्कूलों के समय में बदलाव किया गया। वहीं बरेली और कानपुर में दो दिन के अवकाश की घोषणा की गई।

कानपुर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 18, 2025

कानपुर में 19 और 20 दिसंबर को स्कूलों में छुट्टी की डीएम ने की घोषणा, PC- X

कानपुर : यूपी में इस समय शीतलहर का भीषण प्रकोप चल रहा है। कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। भीषण ठंड को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों का समय बदला गया। वहीं कुछ जिलों में डीएम ने बच्चों की छुट्टी के आदेश भी दिए हैं। बरेली में आठ तो कानपुर में 12वीं तक के स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। वहीं लखनऊ, पीलीभीत, बदायूं, मऊ और शाहजहांपुर में स्कूलों का समय बदल दिया गया है। कड़ाके की ठंड वजह से स्कूल बंद होने से बच्चों को राहत मिली।

बच्चों के मैसेज पर डीएम ने घोषित की दो दिन की छुट्टी

कानपुर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बच्चों की लगातार आ रही मांग को देखते हुए बड़ा फैसला लिया। डीएम के सरकारी मोबाइल नंबर पर प्रिया, प्रांशु, संवृद्धि, पल्लू, प्रसिद्धि और नमा सहित कई बच्चों ने 'डीएम अंकल, छुट्टी कर दीजिए' जैसे संदेश भेजे थे। इन मैसेज को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने 19 और 20 दिसंबर को सभी स्कूलों (नर्सरी से 12वीं तक) में छुट्टी की घोषणा की।

21 दिसंबर को रविवार होने से लगातार तीन दिन की छुट्टी मिल जाएगी। यह घोषणा डीएम ने गुरुवार को ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला स्पेस साइंस एंड इनोवेशन लैब के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान प्राथमिक विद्यालय नगवां (विकास खंड बिधनू) में की। छुट्टी की खबर सुनते ही बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई। यह फैसला बढ़ती ठंड को देखते हुए लिया गया है।

कक्षा 8 तक के स्कूल 20 दिसंबर तक बंद

बरेली में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के कारण जिलाधिकारी अविनाश सिंह के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. विनीता ने बड़ा आदेश जारी किया है। कक्षा 1 से 8 तक के सभी बोर्ड (सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी) के स्कूल 20 दिसंबर तक बंद रहेंगे।

यह छुट्टी 18 से 20 दिसंबर तक प्रभावी है। आदेश में साफ कहा गया है कि अगर कोई स्कूल खुला पाया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि, अगर किसी स्कूल में पहले से निर्धारित परीक्षाएं हैं तो वे यथावत होंगी। मौसम विभाग ने घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिससे बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई।

लखनऊ : कक्षा 1 से 12 तक स्कूल सुबह 9 बजे के बाद खुलेंगे

राजधानी लखनऊ में शीतलहर और घने कोहरे को देखते हुए जिलाधिकारी विशाख जी. ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। गुरुवार (18 दिसंबर) से कक्षा 1 से 12वीं तक सभी बोर्डों (यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई आदि) के स्कूल सुबह 9 बजे के बाद ही खुलेंगे। यह आदेश अगले निर्देश तक लागू रहेगा।

डीआईओएस राकेश कुमार ने स्कूल प्रबंधनों को निर्देश दिए हैं कि बच्चों को सर्दी से बचाव के इंतजाम करें और खुले में न बैठाएं। पिछले दो दिनों से बढ़ी ठंड और कोहरे से सुबह साढ़े सात बजे स्कूल आने में बच्चों व अभिभावकों को दिक्कत हो रही थी। इस बदलाव से राहत मिलेगी।

पीलीभीत: स्कूल सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक

पीलीभीत में भी ठंड और शीतलहर के कारण स्कूलों का समय बदला गया है। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी परिषदीय, सहायता प्राप्त, सभी बोर्डों के स्कूलों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और राजकीय कॉलेजों के लिए नया समय निर्धारित किया है- सुबह 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक।

डीआईओएस और बीएसए को इसकी सख्ती से पालना कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस बदलाव से बच्चों को ठंड से राहत मिलेगी और पढ़ाई बेहतर तरीके से हो सकेगी।

यूपी के कई अन्य जिलों में भी मौसम को देखते हुए इसी तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। अभिभावकों से अपील है कि बच्चों को गर्म कपड़े पहनाकर भेजें और मौसम की अपडेट पर नजर रखें। पुलिस और प्रशासन सड़कों पर कोहरे के कारण दुर्घटनाओं से बचाव के लिए भी अलर्ट है।

कानपुर

उत्तर प्रदेश

