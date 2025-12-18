UP weather alert: पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय, मौसम का तांडव शुरू, 60 जिलों के लिए जारी की गई चेतावनी

फोटो सोर्स- पत्रिका
UP weather मौसम विभाग ने घने कोहरे को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। जिसके अनुसार प्रदेश के 60 जिलों में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। उत्तर और पश्चिम दिशा से आने वाली दवाओं का असर मौसम पर दिखाई पड़ेगा। लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि कानपुर मंडल सहित प्रदेश के अन्य जिलों में रात और दिन के तापमान में उतार-चढ़ाव बना हुआ है। 18 और 19 दिसंबर को रात और दिन में गलन रहेगी। प्रदूषण का भी असर मौसम पर दिखाई पड़ेगा। फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है।
मौसम विभाग के आंकड़ों को देखें तो न्यूनतम और अधिकतम तापमान में अंतर 5 डिग्री सेल्सियस का रह गया है। उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली हवाओं का असर मौसम पर दिखाई पड़ रहा है। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि आज सीजन का पहला ऐसा दिन रहा जब दिन में गलन महसूस हो रही है और लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है।
आसमान में बादल, कोहरा, कुहासा, धुंध, प्रदूषण सब मौजूद हैं। इसका मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय होना है जो अब अगले तीन से चार दिनों तक बना रहेगा। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने की भी संभावना है। इस दौरान हवा की गति कम हो जाएगी। जिसके कारण दिन में भी प्रदूषण, कोहरे, कुहासे और धुंध का असर दिखाई पड़ेगा।
मौसम में आए बदलाव के कारण विजिबिलिटी भी कानपुर मंडल के कई स्थानों पर शून्य हो गई थी। इस समय पश्चिम विक्षोभ के कारण ठंडी हवाएं जमीन में बैठ गई। जिसके ऊपर गर्म हवाओं की एक परत बन जाती है। जिसके कारण प्रदूषण वातावरण में नहीं जा पाता है। जिसके कारण धुंध, कोहरा, कुहासा, प्रदूषण का असर दिखाई पड़ता है।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, कन्नौज, औरैया, फर्रुखाबाद, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, हरदोई, बाराबंकी, प्रयागराज, मिर्जापुर, जौनपुर, इटावा, मुरादाबाद, बरेली, संभल, पीलीभीत, बदायूं, शाहजहांपुर, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर में मौसम खराब रहेगा।
मौसम विभाग के अनुसार श्रावस्ती, कौशांबी, आजमगढ़, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, गोंडा, बलरामपुर, सिध्दार्थ नगर, महराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, अयोध्या, चंदौली, बहराइच, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, बस्ती, मैनपुरी, अमेठी, मथुरा, रायबरेली, अम्बेडकर नगर, गाजीपुर, हाथरस, कांशीराम नगर, फिरोजाबाद और उसके आसपास के क्षेत्र में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी किया गया है।
