UP weather alert: पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय, मौसम का तांडव शुरू, 60 जिलों के लिए जारी की गई चेतावनी

UP weather मौसम विभाग ने घने कोहरे को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। जिसके अनुसार प्रदेश के 60 जिलों में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। उत्तर और पश्चिम दिशा से आने वाली दवाओं का असर मौसम पर दिखाई पड़ेगा। लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि कानपुर मंडल सहित प्रदेश के अन्य जिलों में रात और दिन के तापमान में उतार-चढ़ाव बना हुआ है। 18 और 19 दिसंबर को रात और दिन में गलन रहेगी। प्रदूषण का भी असर मौसम पर दिखाई पड़ेगा। फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है।