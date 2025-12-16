IMD अलर्ट: 17 से 21 दिसंबर के बीच घना कोहरा, पिछले 24 घंटे में इन 7 जिलों की विजिबिलिटी शून्य

IMD Alert for zero visibility मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में इटावा का तापमान प्रदेश में सबसे कम दर्ज किया गया। लखीमपुर खीरी दूसरे स्थान पर रहा। अधिकतम तापमान में बस्ती सबसे गर्म रहा। जबकि झांसी दूसरे स्थान पर था। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि दिसंबर महीने में विशेष सर्दी नहीं पड़ रही है। दिन में अभी भी गर्म है। इसका मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ को अरब सागर से सपोर्ट नहीं मिलना है। बारिश की भी कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कोहरा, धुंध और प्रदूषण को लेकर के भी अलर्ट जारी किया है।