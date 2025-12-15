‘मेरा बॉयफ्रेंड बेकसूर है…’ मौत से पहले युवती का झकझोर देने वाला Video, प्राइवेट पार्ट से मिले थे कपड़े के टुकड़े

Kanpur news(Symbolic Image-Freepik)
Kanpur News: उत्तर प्रदेश के कानपुर में दिल को झकझोर देने वाला मामला देखने को मिला है। एक युवती की मौत से पहले रिकॉर्ड किया गया युवती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें वह अपने बॉयफ्रेंड और उसके परिवार को निर्दोष बता रही है। वीडियो में युवती साफ कहती है कि अगर उसे कुछ होता है, तो उसके प्रेमी या उसके घरवालों के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। युवती का कहना है कि उसका बॉयफ्रेंड और उसके घर वाले बेकसूर हैं। वीडियो में वह यह भी कहती है कि उसके माता-पिता कोई नहीं हैं। अगर वो जीवित रहती हैं तो आगे भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती है।
इस मामले की बात करें तोह यह मामला बिधनू थाना क्षेत्र के मझावन कस्बे का है। यहां रहने वाले धर्मवीर की 21 वर्षीय बेटी मानसी की शादी तीन साल पहले कानपुर देहात के एक युवक से हुई थी। लेकिन शादी के बाद सोशल मीडिया के जरिए उसकी पहचान बिधनू के जगदीशपुर गांव निवासी मनीष यादव से हुई। धीरे-धीरे बातचीत बढ़ी और दोनों के बीच प्रेम हो गया। करीब छह महीने पहले मानसी एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने मझावन आई थी। इसी दौरान वह मौका पाकर मनीष के साथ चली गई। इसके बाद पिता ने बिधनू थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। करीब दस दिन बाद पुलिस ने दोनों को बरामद किया। थाने में मानसी ने साफ कहा था कि वह अपने पति के साथ नहीं, बल्कि मनीष के साथ ही रहना चाहती है।
पिता का कहना है कि जब से मानसी मनीष के साथ रह रही थी, तब से उससे बातचीत नहीं हो पा रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मनीष बेटी को किसी से बात नहीं करने देता था। 6 दिसंबर को मानसी ने अपनी मौसी की बेटी को फोन किया था, लेकिन कॉल के दौरान मनीष ने फोन छीन लिया। 8 दिसंबर को मानसी की मौत हो गई। पोस्टमॉर्टम के दौरान उसके प्राइवेट पार्ट में कपड़े के टुकड़े मिलने की बात सामने आई, जिसके बाद मामला और गंभीर हो गया। मानसी के पिता धर्मवीर का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है और यह आत्महत्या नहीं है।
पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी मनीष को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं घाटमपुर एसीपी कृष्णकांत यादव ने बताया कि सामने आए वीडियो को जांच का हिस्सा बनाया गया है और सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मौत के कारणों की गहराई से पड़ताल कर रही है।
