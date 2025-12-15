‘मेरा बॉयफ्रेंड बेकसूर है…’ मौत से पहले युवती का झकझोर देने वाला Video, प्राइवेट पार्ट से मिले थे कपड़े के टुकड़े



इस मामले की बात करें तोह यह मामला बिधनू थाना क्षेत्र के मझावन कस्बे का है। यहां रहने वाले धर्मवीर की 21 वर्षीय बेटी मानसी की शादी तीन साल पहले कानपुर देहात के एक युवक से हुई थी। लेकिन शादी के बाद सोशल मीडिया के जरिए उसकी पहचान बिधनू के जगदीशपुर गांव निवासी मनीष यादव से हुई। धीरे-धीरे बातचीत बढ़ी और दोनों के बीच प्रेम हो गया। करीब छह महीने पहले मानसी एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने मझावन आई थी। इसी दौरान वह मौका पाकर मनीष के साथ चली गई। इसके बाद पिता ने बिधनू थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। करीब दस दिन बाद पुलिस ने दोनों को बरामद किया। थाने में मानसी ने साफ कहा था कि वह अपने पति के साथ नहीं, बल्कि मनीष के साथ ही रहना चाहती है।