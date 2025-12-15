15 दिसंबर 2025,

कानपुर

‘मेरा बॉयफ्रेंड बेकसूर है…’ मौत से पहले युवती का झकझोर देने वाला Video, प्राइवेट पार्ट से मिले थे कपड़े के टुकड़े

इस मामले की बात करें तो यह मामला बिधनू थाना क्षेत्र के मझावन कस्बे का है। छह महीने पहले मानसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई थी। पिता ने बिधनू थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

कानपुर

image

Anurag Animesh

Dec 15, 2025

Kanpur news

Kanpur news(Symbolic Image-Freepik)

Kanpur News: उत्तर प्रदेश के कानपुर में दिल को झकझोर देने वाला मामला देखने को मिला है। एक युवती की मौत से पहले रिकॉर्ड किया गया युवती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें वह अपने बॉयफ्रेंड और उसके परिवार को निर्दोष बता रही है। वीडियो में युवती साफ कहती है कि अगर उसे कुछ होता है, तो उसके प्रेमी या उसके घरवालों के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। युवती का कहना है कि उसका बॉयफ्रेंड और उसके घर वाले बेकसूर हैं। वीडियो में वह यह भी कहती है कि उसके माता-पिता कोई नहीं हैं। अगर वो जीवित रहती हैं तो आगे भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती है।

छह महीने पहले प्रेमी संग घर से गई थी युवती


इस मामले की बात करें तोह यह मामला बिधनू थाना क्षेत्र के मझावन कस्बे का है। यहां रहने वाले धर्मवीर की 21 वर्षीय बेटी मानसी की शादी तीन साल पहले कानपुर देहात के एक युवक से हुई थी। लेकिन शादी के बाद सोशल मीडिया के जरिए उसकी पहचान बिधनू के जगदीशपुर गांव निवासी मनीष यादव से हुई। धीरे-धीरे बातचीत बढ़ी और दोनों के बीच प्रेम हो गया। करीब छह महीने पहले मानसी एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने मझावन आई थी। इसी दौरान वह मौका पाकर मनीष के साथ चली गई। इसके बाद पिता ने बिधनू थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। करीब दस दिन बाद पुलिस ने दोनों को बरामद किया। थाने में मानसी ने साफ कहा था कि वह अपने पति के साथ नहीं, बल्कि मनीष के साथ ही रहना चाहती है।

पिता ने लगाया हत्या का आरोप


पिता का कहना है कि जब से मानसी मनीष के साथ रह रही थी, तब से उससे बातचीत नहीं हो पा रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मनीष बेटी को किसी से बात नहीं करने देता था। 6 दिसंबर को मानसी ने अपनी मौसी की बेटी को फोन किया था, लेकिन कॉल के दौरान मनीष ने फोन छीन लिया। 8 दिसंबर को मानसी की मौत हो गई। पोस्टमॉर्टम के दौरान उसके प्राइवेट पार्ट में कपड़े के टुकड़े मिलने की बात सामने आई, जिसके बाद मामला और गंभीर हो गया। मानसी के पिता धर्मवीर का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है और यह आत्महत्या नहीं है।

पुलिस जांच में Video शामिल


पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी मनीष को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं घाटमपुर एसीपी कृष्णकांत यादव ने बताया कि सामने आए वीडियो को जांच का हिस्सा बनाया गया है और सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मौत के कारणों की गहराई से पड़ताल कर रही है।

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / 'मेरा बॉयफ्रेंड बेकसूर है…' मौत से पहले युवती का झकझोर देने वाला Video, प्राइवेट पार्ट से मिले थे कपड़े के टुकड़े

