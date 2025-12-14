14 दिसंबर 2025,

सहारनपुर

रेलवे का ठेका दिलवाने के नाम पर 80 लाख रुपये की ठगी, पीड़ित ने चेक लगाए तो…

Crime : पीड़ित ने बताया कि आरोपियों ने उसे रेलवे के कुछ अधिकारियों से मिलवाया और करोड़ो का सपना दिखाकर पैसे ठग लिए।

सहारनपुर

image

Shivmani Tyagi

Dec 14, 2025

Police

सहारनपुर गश्त करते हुए ( प्रतीकात्मक फोटो )

Crime : रेलवे स्टेशन पर दुकानों का ठेका दिलवाने का लालच देकर सहारनपुर के एक युवक से 80 लाख रुपये की ठगी कर ली गई। पैसे के एवज में जो ब्लैंक चेक पीड़ित को दिए गए थे वो भी बाउंस हो गए। जब पीड़ित अपनी पत्नी के साथ आरोपी के घर पैसे मांगने गया तो उसे जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया। इसके बाद पीड़ित ने कुतुबेशेर थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

करोड़ों का सपना दिखाकर ठग लिए लाखों

कुतुबशेर थाना क्षेत्र के मोहल्ला पटेलनगर में रहने वाले सतीश त्यागी ने पुलिस को बताया कि सहारनपुर के ही रहने वाले अतुल कुमार सूद और कंचन सूद के अलावा मोहित सूद और घनश्याम सूद ने उसे रेलवे में अपनी उंची पहचान बताई। इस पहचान के बल पर रेलवे स्टेशन की दुकानों का ठेका दिलाने की बात कही और इस तरह करोड़ो रुपये कमाने का सपना दिखाया। पीड़ित ने बताया कि भरोसा दिलाने के लिए इन लोगों ने कुछ अधिकारियों से मुलाकात भी कराई। इसके बाद धीरे-धीरे करके 80 लाख रुपये हड़प लिए।

पुलिस पता करेगी कौन हैं रेलवे के अधिकारी

पीड़ित के अनुसार जो चेक आरोपियों ने उसे दिए थे वो भी बाउंस हो गए। पीड़ित के अनुसार इसके बाद वह अपने पैसे मांगने के लिए आरोपी के घर गए तो उनके साथ मारपीट कर दी और जान से मारने की धमकी थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के FIR दर्ज कर ली है। अब पुलिस यह पता लगाने में जुट गई है कि आरोपियों ने रेलवे के किन-किन अधाकारियों से पीड़ित को मिलवाया था। इसके साथ ही यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इन लोगों ने कुछ अन्य लोगों के साथ तो धोखाधड़ी नहीं कर रखी है।

