रेलवे का ठेका दिलवाने के नाम पर 80 लाख रुपये की ठगी, पीड़ित ने चेक लगाए तो…

पीड़ित के अनुसार जो चेक आरोपियों ने उसे दिए थे वो भी बाउंस हो गए। पीड़ित के अनुसार इसके बाद वह अपने पैसे मांगने के लिए आरोपी के घर गए तो उनके साथ मारपीट कर दी और जान से मारने की धमकी थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के FIR दर्ज कर ली है। अब पुलिस यह पता लगाने में जुट गई है कि आरोपियों ने रेलवे के किन-किन अधाकारियों से पीड़ित को मिलवाया था। इसके साथ ही यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इन लोगों ने कुछ अन्य लोगों के साथ तो धोखाधड़ी नहीं कर रखी है।