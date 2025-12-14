भाई की मौत के बाद भाभी से बना लिए संबंध! फिर सामने आया खौफनाक मंजर

यह मामला कुतुबशेर थाना क्षेत्र का है। सरसावा कस्बे की रहने वाली इस पीड़िता ने कुतुबशेर थाने पहुंचकर पहुंचकर पुलिस को अपनी पूरी कहानी बताई। पीड़िता ने बताया कि, उसके दो बच्चे हैं और शादी को काफी समय हो गया है। पिछले दिनों उसके जेठ की मौत हो गई थी। आरोप लगाया कि जेठ की मौत हो जाने के बाद पति ने जेठानी से संबंध बना लिए। यानी देवर ने अपनी भाभी से संबंध बना लिए। महिला को शक हुआ तो उसने निगरानी शुरू कर दी और एक दिन उसने दोनों के आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इस पर पति ने अपनी पत्नी यानी पीड़िता को काफी धमकाया और इस बारे में किसी को भी बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी।