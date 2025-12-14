14 दिसंबर 2025,

सहारनपुर

भाई की मौत के बाद भाभी से बना लिए संबंध! फिर सामने आया खौफनाक मंजर

Crime : पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसने दोनों के आपत्तिजनक हालत में पकड़ा तो उसे जिंदा जलाने का प्रयास किया गया।

सहारनपुर

image

Shivmani Tyagi

Dec 14, 2025

Saharanpur

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत Gemini )

Crime : यूपी के सहारनपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि, बड़े भाई की मौत हो जाने के बाद छोटे भाई ने भाभी से संबंध बना लिए। छोटे भाई की पत्नी को शक हुआ तो इसने दोनों पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक दिन पत्नी ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। इसके बाद आरोपी ने अपनी ही पत्नी के ऊपर तेल डाल दिया और जिंदा जलाने का प्रयास करने लगा किसी तरह महिला बच गई तो उसे तीन तलाक दे दिया।

सरसावा कस्बे की रहने वाली है पीड़िता

यह मामला कुतुबशेर थाना क्षेत्र का है। सरसावा कस्बे की रहने वाली इस पीड़िता ने कुतुबशेर थाने पहुंचकर पहुंचकर पुलिस को अपनी पूरी कहानी बताई। पीड़िता ने बताया कि, उसके दो बच्चे हैं और शादी को काफी समय हो गया है। पिछले दिनों उसके जेठ की मौत हो गई थी। आरोप लगाया कि जेठ की मौत हो जाने के बाद पति ने जेठानी से संबंध बना लिए। यानी देवर ने अपनी भाभी से संबंध बना लिए। महिला को शक हुआ तो उसने निगरानी शुरू कर दी और एक दिन उसने दोनों के आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इस पर पति ने अपनी पत्नी यानी पीड़िता को काफी धमकाया और इस बारे में किसी को भी बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी।

परिवार वालों ने नहीं किया विश्वास (Crime )

पीड़िता का कहना है कि परिवार वालों ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और इससे पति के हौंसले और अधिक बुलंद हो गए। इसके बाद पीड़िता ने 24 नवंबर को एक बार फिर से दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। पीड़िता के अनुसार इस बार पति ने उसे मारने का प्लान बना लिया और परिवार वालों के साथ मिलकर उसके ऊपर पेट्रोल डाल दिया और उसे जिंदा जलाने का प्रयास किया लेकिन किसी तरह वह निकलकर भाग गई। आरोप है कि इसके बाद पति ने उसे तीन तलाक के दिया। अब इस पीड़िता के आरोपों के आधार पर पुलिस ने आरोपी पति और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

अब पुलिस जांच में होगी आरोपों की परीक्षा

कुतुबशेर थाना पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। पीड़िता ने जो आरोप लगाए हैं यदि जांच में वह सभी आरोप सत्य पाए जाते हैं आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस घटना ने साफ कर दिया है कि अवैध रिश्ते पूरे घर को ही खराब कर रहे हैं। इस घटना के बाद जेठानी की जिंदगी भी खराब हो गई और पीड़िता के साथ-साथ उसके पति और बच्चों पर इस घटना का काफी बुरा असर पड़ेगा। फिलहाल देखना यही है कि पुलिस जांच में यह आरोप कितने सत्य पाए जाते हैं।

सहारनपुर
Saharanpur

Published on:

14 Dec 2025 07:55 am

भाई की मौत के बाद भाभी से बना लिए संबंध! फिर सामने आया खौफनाक मंजर

