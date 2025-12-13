13 दिसंबर 2025,

शनिवार

सहारनपुर

सहारनपुर में एक ही पंडाल में हुए फेरे और पढ़ा गया निकाह, सीएम योगी के मुरीद हुए मुस्लिम जोड़े

UP News : मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 80 मुस्लिम जोड़ों का निकाह पढ़ाया गया। इन्हे उपहार भी मिले।

सहारनपुर

image

Shivmani Tyagi

Dec 13, 2025

Saharanpur

जनता रोड स्थित महाराज सिंह कॉलेज के मैदान में लगाया गया विशाल पंडाल

UP News : मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सहारनपुर में 80 मुस्लिम जोड़ों का निकाह और 204 हिंदू जोड़ों का विवाह एक ही स्थान पर संपन्न हुआ। एक ओर फेरे लिए जा रहे थे तो दूसरी ओर निकाह पढ़ाया जा रहा था। इस दौरान 204 हिंदू जोड़ों के साथ-साथ सभी 80 मुस्लिम जोड़ों ने भी सीएम योगी का धन्यवाद करते हुए कहा कि सीएम की वजह से ही उनका विवाह इतने धूम-धाम से संपन्न हो सका।

मेहमान भी रहे वीआईपी ( UP News )

जनता रोड स्थित महाराज सिंह कॉलेज के मैदान में गुरुवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत विशाल पंडाल लगाया गया। यहां कुल 284 जोड़ों का विवाह और निकाह संपन्न हुआ। इन सभी की बायोमैट्रिक उपस्थिति भी दर्ज की गई। खास बात यह भी रही कि इन जोड़ों के मेहमान भी वीआईपी रहे। मंत्री से लेकर विधायक और जिलाधिकारी से लेकर कई सरकारी विभागों के मुखिया इनके मेहमान थे। सिर्फ मेहमान ही नहीं थे बल्कि इनके विवाह के आयोजन भी इन्ही वीआईपी मेहमानों की देखरेख में ही कराया गया। इस सभी पक्षों की ओर से मेहमान भी मौजूद रहे।

गृहस्थी से जुड़ा सारा सामान भी मिला

विवाह संपन्न होने और निकाह पढ़े जाने के बाद इन सभी जोड़ों को नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए उन्हे जरूरी सामान भी दिया गया। इसमें सिलाई मशीन से लेकर साड़ी और पायल से लेकर कंगन तक भी नए जोड़ों को भेंट स्वरूप प्रदान किए गए। इस आयोजन में औद्योगिक मंत्री जसवंत सिंह सैनी समेत विधायक देवेंद्र निम और मुकेश चौधरी के अलावा इस आयोजन में करीब तीन हजार मेहमानों ने शिरकत की। इस दौरान खास बात ये भी रही कि जिन मुस्लिम जोड़ों का निकाह पढ़वाया गया था, उन सभी ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ का आभार जताया और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की तारीफ करते हुए कहा कि सीएम की इस योजना के कारण ही उनका निकाह इतने धूम-धाम से संपन्न हो सका।

Updated on:

13 Dec 2025 09:50 pm

Published on:

13 Dec 2025 09:49 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / सहारनपुर में एक ही पंडाल में हुए फेरे और पढ़ा गया निकाह, सीएम योगी के मुरीद हुए मुस्लिम जोड़े

