सहारनपुर में एक ही पंडाल में हुए फेरे और पढ़ा गया निकाह, सीएम योगी के मुरीद हुए मुस्लिम जोड़े

विवाह संपन्न होने और निकाह पढ़े जाने के बाद इन सभी जोड़ों को नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए उन्हे जरूरी सामान भी दिया गया। इसमें सिलाई मशीन से लेकर साड़ी और पायल से लेकर कंगन तक भी नए जोड़ों को भेंट स्वरूप प्रदान किए गए। इस आयोजन में औद्योगिक मंत्री जसवंत सिंह सैनी समेत विधायक देवेंद्र निम और मुकेश चौधरी के अलावा इस आयोजन में करीब तीन हजार मेहमानों ने शिरकत की। इस दौरान खास बात ये भी रही कि जिन मुस्लिम जोड़ों का निकाह पढ़वाया गया था, उन सभी ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ का आभार जताया और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की तारीफ करते हुए कहा कि सीएम की इस योजना के कारण ही उनका निकाह इतने धूम-धाम से संपन्न हो सका।