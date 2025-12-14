लोक अदालत: तारीख पे तारीख नहीं एक ही दिन में 4.8 लाख वाद निस्तारित

इसी तरह से सौरभ श्रीवास्तव सिविल जज ( सी०डी०) की अदालत से 156, आस्था श्रीवास्तव मुख्य न्यायिकमजिस्ट्रेट प्रथम के 2213 वाद , श्री पप्पू कुमार सिह अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीयके 2506 वाद, श्री आशुतोष तिवारी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय की अदालत से 3220, आशीष पाण्डेय अपर सिविल जज ( सी०डि० ) की अदालत से 7, विदुषी मेहा चतुर्थ अपरसिविल जज ( सीoडि० ) की अदालत से 17, मीनल चावला एसीजेएम चतुर्थ की अदालत से 2796, अमित कुमार वर्मा प्रथम अपर सिविल जज ( एस०डी० ) की अदालत से 117, मौहम्मद आरिफ सिविलजज ( एसडी / एफटीसी ) की अदालत से 76 वाद, आकॉशा तिवारी सिविल जज जेडी नगर की अदालत से 21, इन्द्रा दानु, सिविल जज ( जू०डि० ) की अदालत से हवाली के 30, स्विता यादवन्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय की अदालत से 1442, अमरेन्द्र कुमार अपर सिविल जज ( जु०डि० ) की अदालत से 212, विरेश कुमार सोनकर न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय की अदालत से 1348, सुमित गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ की अदालत से 80, रतन शेखर निर्मल,प्रथम अपर सिविल जज ( जू०डि0 ) की अदालत से 202, स्थाई लोक अदालत से 02, ईशा कंसल सिविल जज ( जू0डिo ) की अदालत से 140, प्रज्जवल अग्रवाल सिविल जज ( जू0डि० ) द्वितीय की अदालत से 25 और आनन्द कुमार त्यागी स्पेशल न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से कुल 590 वाद एवं शक्ति सिंह ग्राम न्यायालय बेहट की अदालत से 154 वाद निस्तारित हुये।