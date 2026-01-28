28 जनवरी 2026,

बुधवार

सहारनपुर

Crime News: फेसबुक पर लाइव आकर खाया जहर; फिर मोबाइल किया स्विच ऑफ: सन्न कर देगा पूरा मामला

Crime News: फेसबुक पर लाइव आकर शख्स ने जहर खा लिया। इसके तुरंत बाद ही उसने अपना मोबाइल नंबर भी स्विच ऑफ कर लिया। जानिए पूरा मामला क्या है?

Google source verification

सहारनपुर

image

Harshul Mehra

Jan 28, 2026

man consumed poison while live on facebook and then switched off his mobile know matter

फेसबुक पर लाइव आकर युवक ने खाया जहर। फोटो सोर्स-AI

Crime News: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक युवक ने फेसबुक पर लाइव आकर जहर खा लिया। बताया जा रहा है कि गांव के 4 युवकों पर 7 लाख रुपये लेकर वापस ना करने का आरोप लगाकर पीड़ित ने फेसबुक पर लाइव आकर जहर खाया।

Saharanpur News: बेहोशी की हालत में मिला युवक

मामले का वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीण और परिजन युवक की तलाश करने निकले। इस दौरान गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर युवक बेहोशी की हालत में मिला। युवक के चाचा ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है।

UP News: 4 मिनट 26 सेकेंड का वीडियो वायरल

दरअसल, नकुड़ कोतवाली क्षेत्र के गांव टिडौली निवासी कादिर राणा ने फोन से 4 मिनट 26 सेकेंड का वीडियो शेयर किया। जिसमें वह कार में बैठा है और कहता है, ''गांव के 4 युवकों के पास उसके 7 लाख रुपये हैं, जो मांगने पर भी नहीं दे रहे।'' वीडियो में राणा ने उसने गांव वालों से मरने के बाद बच्चों का ख्याल रखने की अपील की। इसके बाद युवक ने पैकेट खोला और जहरीला पदार्थ खा लिया। इसके बाद युवक पानी पी लेता है।

Uttar Pradesh News: शख्स ने किया मोबाइल स्विच ऑफ

कादिर राणा ने वीडियो गांव के ही एक WhatsApp ग्रुप में डालकर मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। जिसके बाद परिजन और ग्रामीण उसे ढूंढने निकले। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक बेहोशी की हालत में जंगल में मिला। जिसे गंगोह के आयुष्मान अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल शख्स की हालत स्थिर बताई गई है।

Saharanpur: मामले को लेकर पुलिस ने क्या कहा?

मामले को लेकर नकुड़ कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र कुमार का कहना है कि युवक के बयान दर्ज किए गए है। मामले की जांच में पुलिस की टीम जुट गई है।

Published on:

28 Jan 2026 03:29 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / Crime News: फेसबुक पर लाइव आकर खाया जहर; फिर मोबाइल किया स्विच ऑफ: सन्न कर देगा पूरा मामला

