Crime News: फेसबुक पर लाइव आकर खाया जहर; फिर मोबाइल किया स्विच ऑफ: सन्न कर देगा पूरा मामला

दरअसल, नकुड़ कोतवाली क्षेत्र के गांव टिडौली निवासी कादिर राणा ने फोन से 4 मिनट 26 सेकेंड का वीडियो शेयर किया। जिसमें वह कार में बैठा है और कहता है, ''गांव के 4 युवकों के पास उसके 7 लाख रुपये हैं, जो मांगने पर भी नहीं दे रहे।'' वीडियो में राणा ने उसने गांव वालों से मरने के बाद बच्चों का ख्याल रखने की अपील की। इसके बाद युवक ने पैकेट खोला और जहरीला पदार्थ खा लिया। इसके बाद युवक पानी पी लेता है।