2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सहारनपुर

इस गांव की अनोखी परंपरा, होली के रंगों में डूब जाता पूरा गांव, लेकिन नहीं होता होलिका दहन

Saharanpur unique Holi tradition : यूपी का एक ऐसा गांव है जहां होलिका दहन नहीं किया जाता। लेकिन, इस गांव में रंग-गुलाल जमकर उड़ता है।

2 min read
Google source verification

सहारनपुर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Mar 02, 2026

सहारनपुर के इस गांव में नहीं होता होलिका दहन, PC- IANS

सहारनपुर : होली आते ही पूरे देश में रंगों और उत्सव की धूम मच जाती है। लोग होलिका दहन के लिए लकड़ियां और उपले जमा करने लगते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक गांव ऐसा है, जहां होलिका दहन नहीं होता। पूरे गांव में होली धूमधाम से खेली जाती है, लेकिन होलिका जलाना यहां की परंपरा में शामिल नहीं है।

हम बात कर रहे हैं सहारनपुर जिले में स्थित बरसी गांव की। यहां की यह अनोखी परंपरा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। गांव में होलिका दहन नहीं किया जाता, इसलिए लोग आस-पड़ोस के गांवों में जाकर होलिका जलाते हैं। इसके बाद लोग अगले दिन होली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इसका कारण है गांव का प्रसिद्ध पश्चिम मुखी शिव मंदिर।

यहां है पश्चिम मुखी शिव मंदिर

यह मंदिर बेहद खास है क्योंकि इसमें स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। कहा जाता है कि लगभग 5000 साल पहले इस मंदिर का निर्माण कौरवों ने करवाया था, लेकिन महाभारत युद्ध के समय पांडव पुत्र भीम ने मंदिर के मुख्य द्वार में अपनी गदा फंसाकर उसे पूर्व से पश्चिम की दिशा में घुमा दिया। इस वजह से यह देश का एकमात्र पश्चिम मुखी शिव मंदिर बन गया। आम तौर पर शिवलिंग पूर्व मुखी होते हैं, लेकिन बरसी का शिवलिंग इस दिशा में होने के कारण बहुत अलग और पवित्र माना जाता है।

5000 साल से नहीं हो रहा होलिका दहन

स्थानीय मान्यता है कि अगर इस गांव में होलिका दहन किया जाएगा, तो होलिका की आग से भगवान शिव के पांव झुलस सकते हैं। इसी विश्वास के कारण पिछले 5000 साल से यहां होलिका दहन नहीं किया जाता। यह परंपरा सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण है।

बरसी का नाम भी इसी पवित्रता और भगवान कृष्ण के स्वागत से जुड़ा है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के समय भगवान कृष्ण जब यहां आए, तो उन्होंने इस गांव को बहुत पसंद किया और इसे बृजधाम की तरह पवित्र माना, तभी से इसे बरसी कहा जाने लगा।

बरसी गांव में होली के दिन पूरे गांव में धुलंडी की धूम मचती है। लोग खूब रंग खेलते हैं और एक-दूसरे को गुझिया और मिठाई खिलाते हैं।

ये भी पढ़ें

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को बताया ‘ढोंगी’, हिंदू उन पर विश्वास नहीं करता
वाराणसी
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Mar 2026 05:36 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / इस गांव की अनोखी परंपरा, होली के रंगों में डूब जाता पूरा गांव, लेकिन नहीं होता होलिका दहन

बड़ी खबरें

View All

सहारनपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बालिग होने का दावा कर मुस्लिम प्रेमी संग भागी हिन्दू युवती, अब उम्र को लेकर उलझा मामला; गांव में बढ़ा तनाव

सहारनपुर

DJ पर ‘तमंचे पे डिस्को’ गाना, हाथ में पिस्टल और फिर गोली का धमाका… युवक की चली गई जान

शादी में डांस के दौरान मौत से मचा हड़कंप
सहारनपुर

जासूसी के आरोप में 17 साल सजा… 11 महीने बाद डिपोर्ट हुआ पाकिस्तानी नागरिक, वाघा बॉर्डर पर सौंपा गया

सांकेतिक फोटो सोर्स AI
सहारनपुर

नहाने गई महिला की बाथरूम में मौत, गैस गीजर से दम घुटा

as geyser death, saharanpur news, bathroom gas geyser danger, carbon monoxide gas, gas geyser safety tips, saharanpur accident news, geyser se maut, winter safety tips
सहारनपुर

‘जहां-जहां हिंदू घटा है, वहां-वहां हिंदू कटा’, साध्वी प्राची के बेबाक बोल- 9 प्रान्त हिंदूविहीन

sadhvi prachi big statement said wherever hindus have decreased there cut saharanpur news
सहारनपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.