UP Rain Alert: पानी-पानी होगा यूपी! बारिश और ओलों से बदलेगा मौसम का मिज़ाज, 40 से ज्यादा जिलों में अलर्ट

ओलावृष्टि के साथ ही प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में धूलभरी आंधी चलने का अनुमान है। हवाओं की रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। गरज-चमक के साथ अच्छी खासी बारिश भी हो सकती है। तेज धूल के कारण सड़कों पर दिखाई देने की क्षमता (विजिबिलिटी) बहुत कम हो सकती है, जिससे वाहन चलाना खतरनाक हो जाएगा। इन जिलों में शामिल हैं:- लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, नोएडा (गौतम बुद्ध नगर), गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बागपत, बरेली, मुरादाबाद, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, बाराबंकी, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, उन्नाव और इनके आसपास के इलाके।