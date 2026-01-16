2 बच्चों के कत्ल के बाद, मां ने भी खाया जहर… जेठ की हरकतों से तंग आ गई थी महिला

Saharanpur Crime News: यूपी के सहारनपुर में रिश्तों को तार-तार कर देने वाली घटना सामने आई है। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। एक झटके में पूरा परिवार तबाह हो गया है। सहारनपुर के गागलहेड़ी थाना इलाके में एक महिला जहर खाकर जान दे दी। साथ ही अपने दो मासूम बच्चों को भी जहर खिला दिया, जिससे उनकी भी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक, महिला ने पारिवारिक विवाद और उत्पीड़न से परेशान होकर जान दे दी है। महिला और बच्चों की मौत के बाद मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर मुकदमा दर्ज कराया है।