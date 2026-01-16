16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सहारनपुर

2 बच्चों के कत्ल के बाद, मां ने भी खाया जहर… जेठ की हरकतों से तंग आ गई थी महिला

Crim News: सहारनपुर के गागलहेड़ी थाना इलाके में महिला मनिता ने पारिवारिक उत्पीड़न और विवाद से तंग आकर खुद और अपने दो मासूम बच्चों को जहर दे दिया।

2 min read
Google source verification

सहारनपुर

image

Anuj Singh

Jan 16, 2026

सहारनपुर में मां-बच्चों सामूहिक मौत

सहारनपुर में मां-बच्चों सामूहिक मौत

Saharanpur Crime News: यूपी के सहारनपुर में रिश्तों को तार-तार कर देने वाली घटना सामने आई है। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। एक झटके में पूरा परिवार तबाह हो गया है। सहारनपुर के गागलहेड़ी थाना इलाके में एक महिला जहर खाकर जान दे दी। साथ ही अपने दो मासूम बच्चों को भी जहर खिला दिया, जिससे उनकी भी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक, महिला ने पारिवारिक विवाद और उत्पीड़न से परेशान होकर जान दे दी है। महिला और बच्चों की मौत के बाद मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर मुकदमा दर्ज कराया है।

किसी बात को लेकर हुआ विवाद

मृतका की पहचान मनिता (30 वर्ष) के रूप में हुई है। मनिता की शादी करीब 9 साल पहले नीटू नाम के व्यक्ति से हुई थी। उसके दो बच्चे थे। 6 साल की बेटी नित्या और 4 साल का बेटा कार्तिकेय।बताया जा रहा है कि गुरुवार को घर में मनिता का अपने जेठ, जेठानी और ससुर के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इस झगड़े से आहत होकर मनिता ने खौफनाक कदम उठाया। उसने पहले अपने दोनों मासूम बच्चों को जहर दिया और फिर खुद भी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया।

अस्पताल में हुई मौत

जब तीनों की हालत बिगड़ने लगी, तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया। बदकिस्मती से, इलाज के दौरान देर रात मनिता और उसकी बेटी नित्या की मौत हो गई। कुछ ही घंटों बाद मासूम बेटे कार्तिकेय ने भी दम तोड़ दिया।

मायके पक्ष के आरोप और पुलिस कार्रवाई

घटना की खबर मिलते ही मनिता के मायके वाले अस्पताल पहुंचे। उन्होंने ससुराल वालों पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मनिता को लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे तंग आकर उसने यह आत्मघाती कदम उठाया। पुलिस ने मायके पक्ष की शिकायत पर ससुराल वालों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। तीनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और सबूतों के आधार पर आगे की कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

मां की मौत के बाद टूट गया 8 साल का बेटा, लाश लेकर पहुंचा अस्पताल, नहीं मिला परिवार का सहारा
एटा
फर्श पर मां का शव और पास बैठा 8 साल का सहारा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

16 Jan 2026 11:26 am

Published on:

16 Jan 2026 11:25 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / 2 बच्चों के कत्ल के बाद, मां ने भी खाया जहर… जेठ की हरकतों से तंग आ गई थी महिला

बड़ी खबरें

View All

सहारनपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी के इन पांच जिलों में स्कूलों में बढ़ी छुट्टी…तीन दिन बंद रहेंगे आठवीं तक के स्कूल, आदेश जारी

सहारनपुर

आधी रात खेत में कर था तंत्र-मंत्र, फिर कुछ ही देर में लोगों ने देखा… और मौत

सहारनपुर

घर बैठे सर्विलांस पर लगाएं अपना खोया हुआ मोबाइल फोन, तरीका बता रही हैं IPS सिमरन सिंह

IPS Simran Singh
सहारनपुर

बहन को ट्यूशन छोड़कर लौटे भाई ने उठाया आत्मघाती कदम, कमरे में पहुंची मां तो निकल गई चीख

Crime
सहारनपुर

स्कूटी के लिए पति पर FIR दर्ज कराने पहुंची महिला, पुलिस भी हैरान

UP Police
सहारनपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.