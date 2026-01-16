मां की मौत के बाद टूट गया 8 साल का बेटा, लाश लेकर पहुंचा अस्पताल, नहीं मिला परिवार का सहारा

Etah News: यूपी के एटा जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। 8 साल के एक बच्चे ने अपनी मां की मौत के बाद अकेले ही उनका शव पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। बच्चा मां के शव के पास फर्श पर बैठकर बहुत देर तक रोता रहा। उसकी यह हालत देखकर पुलिस और अस्पताल में मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। यह मामला जैथरा थाना क्षेत्र के नगला धीरज गांव का है। 45 साल की एक महिला अपने 8 साल के बेटे और 13 साल की बेटी के साथ रहती थीं। एक साल पहले महिला के पति की एचआईवी (एड्स) से मौत हो गई थी। उसके बाद महिला भी इसी बीमारी से पीड़ित हो गई। आठ दिनों से वे वीरांगना अवंती बाई मेडिकल कॉलेज में इलाज करा रही थी। 14 जनवरी की रात 10 बजे उसने दम तोड़ दिया।