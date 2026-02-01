पहले पिलाई शराब फिर जहरीले स्प्रे से कर दी हत्या, पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर रची साजिश

योजना के तहत हेमंत को शादी समारोह में ले जाने का बहाना बनाकर कार में बैठाया गया। रास्ते में उसे शराब पिलाई गई। जब वह नशे में हो गया तो आरोपियों ने जहरीले स्प्रे का इस्तेमाल कर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद शव को कार में ही रखा गया और आरोपी शादी समारोह में शामिल भी हुए। लौटते समय जैथरा क्षेत्र के गेहूं के खेत में शव फेंककर फरार हो गए।