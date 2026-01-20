एटा में चार लोगों की हत्या की घटना का खुलासा: पत्नी की बातों से नाराज, उठाया खौफनाक कदम

डीआईजी ने बताया कि इसके बाद घर से निकल गए। जिसके 20 मिनट बाद इनका बेटा आ गया। इसके बाद घटना की जानकारी भी हुई। डीआईजी प्रभाकर चौधरी ने बताया कि यहां से निकाल कर दुकान गए और वहां से ₹500 लेकर पेट्रोल डलवाया और खुद को भी समाप्त करने के लिए जाने लगा। इसी बीच बेटी का फोन आ गया कि घर में घटना हो गई है। इस पर वह लौटकर वापस चला आया। बड़ी विवेचना है। फोरेंसिक एविडेंस भी बहुत अधिक है। घटना की विवेचना के लिए स्पेशल टीम गठित की गई है। क्षेत्राधिकारी खुद भी विवेचना करेंगे। जो भी जानकारी मिली है, उसको भी जांच में शामिल किया गया है।