दवा कारोबारी के मां- बाप पत्नी और बेटी की दिनदहाड़े हत्या, बेटा स्कूल से लौटा तो दादी फर्श पर तड़प रही थी

मृतक गंगा सिंह का नाती फोटो सोर्स पत्रिका
उत्तर प्रदेश के एटा जिले में सोमवार दोपहर एक ही परिवार के चार लोगों की नृशंस हत्या से सनसनी फैल गई। दवा व्यापारी के बुजुर्ग माता-पिता, पत्नी और बेटी को बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस को शक है कि वारदात को किसी करीबी ने ही अंजाम दिया है।
एटा जिले के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के नगला प्रेमी मोहल्ले में सोमवार को दिनदहाड़े दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां एक दवा कारोबारी के घर में उसके माता-पिता, पत्नी और बेटी की हत्या कर दी गई। हमलावरों ने सभी के सिर पर वार कर हत्या कर दी। घटना के समय घर में कुल चार लोग मौजूद थे। मृतकों की पहचान 75 वर्षीय गंगा सिंह, उनकी पत्नी 70 वर्षीय श्यामा देवी, बहू 45 वर्षीय रत्ना देवी और पोती 20 वर्षीय ज्योति के रूप में हुई है। गंगा सिंह चलने-फिरने में असमर्थ थे। वह ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे। जबकि तीनों महिलाएं फर्स्ट फ्लोर के एक कमरे में थीं।
दोपहर करीब एक बजे गंगा सिंह के बेटे कमल सिंह, जो मेडिकल स्टोर चलाते हैं। घर आए थे। उन्होंने परिवार के साथ खाना खाया। और फिर अपने काम पर लौट गए। उस वक्त घर में सबकुछ सामान्य था।
करीब दो बजे कमल का बेटा देवांश स्कूल से लौटा। उसने देखा कि ऊपर के कमरे में पंखा चल रहा है। जबकि ठंड का मौसम था। आवाज लगाने पर जब कोई जवाब नहीं मिला। तो वह अंदर गया। वहां का दृश्य देखकर वह घबरा गया और चीखने लगा। शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची तो श्यामा देवी की सांसें चल रही थीं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अन्य तीनों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी।
घर के कमरों में खून फैला हुआ था। जहां शव मिले। वहां खून से सनी इंटरलॉकिंग की ईंट भी पड़ी थी। पुलिस का अनुमान है कि इसी से सिर कुचले गए। कुछ चोटें धारदार हथियार से किए जाने की आशंका जताई जा रही है। हैरानी की बात यह है कि घर में किसी तरह की लूट नहीं हुई।
पुलिस को शक है कि हत्या करने वाला कोई परिचित हो सकता है। जिसे घर की पूरी जानकारी थी। अपर पुलिस अधीक्षक श्वेताभ पांडे मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड ने जांच की। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। और हत्यारों की तलाश जारी है।
बड़ी खबरेंView All
एटा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग