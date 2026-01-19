दवा कारोबारी के मां- बाप पत्नी और बेटी की दिनदहाड़े हत्या, बेटा स्कूल से लौटा तो दादी फर्श पर तड़प रही थी

एटा जिले के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के नगला प्रेमी मोहल्ले में सोमवार को दिनदहाड़े दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां एक दवा कारोबारी के घर में उसके माता-पिता, पत्नी और बेटी की हत्या कर दी गई। हमलावरों ने सभी के सिर पर वार कर हत्या कर दी। घटना के समय घर में कुल चार लोग मौजूद थे। मृतकों की पहचान 75 वर्षीय गंगा सिंह, उनकी पत्नी 70 वर्षीय श्यामा देवी, बहू 45 वर्षीय रत्ना देवी और पोती 20 वर्षीय ज्योति के रूप में हुई है। गंगा सिंह चलने-फिरने में असमर्थ थे। वह ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे। जबकि तीनों महिलाएं फर्स्ट फ्लोर के एक कमरे में थीं।