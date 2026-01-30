UGC New Rule 2026 Row: ‘वे नकारा हैं’, अलंकार अग्निहोत्री बोले- मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही, SC-ST एक्ट और निलंबन पर क्या कहा?

अपने निलंबन को लेकर अलंकार अग्निहोत्री ने कहा, '' DM से मुलाकात करेंगे और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।'' अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, ''मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। नजर रखी जा रही है।" हाथरस में राष्ट्रीय सवर्ण परिषद के कार्यक्रम में पहुंचे अलंकार अग्निहोत्री ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान जनप्रतिनिधियों पर जमकर निशाना साधा और उन्हें नकारा और अकर्मण्य बताया।