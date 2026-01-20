एटा हत्याकांड का खुलासा: कारोबारी बेटे ने ही मां-बाप, पत्नी और बेटी की की थी हत्या

एटा : एटा में हुए दिल दहला देने वाले हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। इस जघन्य वारदात का आरोपी कोई और नहीं बल्कि परिवार का ही सदस्य, दवा कारोबारी कमल सिंह शाक्य निकला। आरोपी ने अपने पिता, मां, पत्नी और बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी थी।