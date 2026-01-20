20 जनवरी 2026,

कानपुर

‘कमरे में 3 लड़कों के साथ थी मेरी पत्नी…’, गुस्से में मैंने रात में दबाया गला, पढ़ें पूरा कबूलनामा

Kanpur wife murder case : कानपुर के रहने वाले सचिन सिंह और श्वेता ने लव मैरिज की थी। सचिन ऑटो चलाकर अपना परिवार चलाता था। एक दिन जब सचिन घर पहुंचा तो उसने कुछ ऐसा देखा कि अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पढ़ें सचिन का पूरा कबूलनामा...।

कानपुर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jan 20, 2026

पत्नी की हत्या करने वाले युवक ने थाने में बताई पूरी घटना।

कानपुर में पत्नी की हत्या करने वाला युवक सचिन सिंह सीधे थाने पहुंचता है और कहता है कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या की है मुझे गिरफ्तार कर लो। सचिन और श्वेता उर्फ रिया ने लव-मैरिज की थी। सचिन कानपुर में रहकर ही ऑटो चलाता था और अपने घर का भरण-पोषण करता था।

अब पढ़िए सचिन ने थाने पहुंचकर क्या कहा…हूबहू उसी के शब्दों में।

मैंने अपनी पत्नी को फोन किया कि मैं आज नहीं आउंगा, पत्नी ने कहा ठीक है…मैं आज थकी हूं दिन में भी नहीं सोई… मैं जल्दी सो जाउंगी। यह बात हमारी 9 बजे हुई थी, इसके बाद फोन रख दिया। इसके बाद मुझे शंका हुई तो मैंने सोचा रात में ही जाउंगा। मैं लगभग 12 बजे अपने रूम पर पहुंचा। सिटकनी टूटी हुई थी। इस वजह से हम अंदर से रस्सी बांधकर दरवाजे को बंद करते थे। तो मैंने हाथ डालकर रस्सी खोल ली। अंदर गया तो देखा कि मेरा रूम खुला था मेरे पड़ोस का लड़का मेरे रूम में था…मेरी बीवी दो लड़कों के बीच में लेटी थी। दोनों लड़के अगल-बगल थे। मैंने वीडियो बनाने के लिए फोन मांगा तो मुझे धक्का मार दिया…मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन फिर बाद में मैंने कमरे का वीडियो बना लिया।

उस दिन तो कुछ नहीं क्योंकि वो 3-4 लोग थे। मुझे पकड़े एक दो मुक्के मारे। मैंने कहा ठीक है मैं कुछ नहीं करूंगा…चलो बैठकर बात कर लेते हैं तो वो लोग हां यही ठीक है समझ जाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा नहीं तो ठीक नहीं होगा। मेरी बीवी जानते हो क्या बोलती है इसको मारों नहीं तो बवाल हो जाएगा ज्यादा। मैंने कहा तुम तो ऐसे न बोलो… मैंने तो तुम्हारे लिए घर परिवार सब छोड़ दिया। ऑटो चलाता हूं…सर किसी तरह से पेट पालता था… अपने लिए जैकेट नहीं लेता था इतनी ठंड़ी में … पत्नी को दिलाता था। अभी मैंने उसको नई जैकेट दिलाई थी। इसी बीच किसी पड़ोस के रूम के लड़के ने फोन कर दिया पुलिस को 100 नंबर पर।

इस पर थाने से कोई पूछता है कि वो जो 3 लड़के थे वो कहां के थे तो सचिन कहता है वह मेरे रूम के सामने ही रहते हैं। सचिन आगे कहता है कि पुलिस आई… और उन तीन लड़कों को बैठाकर चौकी लेकर गई। इस पर मेरी पत्नी कहती है कि मैं उन तीन लड़कों को तो छुड़ा लूंगी लेकिन तुझे जरूर फंसाउंगी। तुमने मुझे फंसाया है तो मैं भी तुम्हें फंसाउंगी और उन तीन लड़कों के साथ मैं आराम से रहूंगी। सचिन कहता है कि इसी बात पर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने अपनी पत्नी का गला दबा दिया और तेजी से दबाए रखा… जब तक वह मर नहीं गई। इसके बाद मैं कमरे से भाग गया और घंटाघर चला गया और बैठकर रोता रहा… कि मैंने जिसके लिए घर छोड़ा अपना परिवार छोड़ा उसने मेरे साथ ऐसा क्यूं किया? फिर मैंने सोचा कि खुद को पुलिस के हवाले कर दूं और मैं यहां आ गया।

खबर शेयर करें:

Published on:

20 Jan 2026 04:07 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / ‘कमरे में 3 लड़कों के साथ थी मेरी पत्नी…’, गुस्से में मैंने रात में दबाया गला, पढ़ें पूरा कबूलनामा

