‘कमरे में 3 लड़कों के साथ थी मेरी पत्नी…’, गुस्से में मैंने रात में दबाया गला, पढ़ें पूरा कबूलनामा

इस पर थाने से कोई पूछता है कि वो जो 3 लड़के थे वो कहां के थे तो सचिन कहता है वह मेरे रूम के सामने ही रहते हैं। सचिन आगे कहता है कि पुलिस आई… और उन तीन लड़कों को बैठाकर चौकी लेकर गई। इस पर मेरी पत्नी कहती है कि मैं उन तीन लड़कों को तो छुड़ा लूंगी लेकिन तुझे जरूर फंसाउंगी। तुमने मुझे फंसाया है तो मैं भी तुम्हें फंसाउंगी और उन तीन लड़कों के साथ मैं आराम से रहूंगी। सचिन कहता है कि इसी बात पर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने अपनी पत्नी का गला दबा दिया और तेजी से दबाए रखा… जब तक वह मर नहीं गई। इसके बाद मैं कमरे से भाग गया और घंटाघर चला गया और बैठकर रोता रहा… कि मैंने जिसके लिए घर छोड़ा अपना परिवार छोड़ा उसने मेरे साथ ऐसा क्यूं किया? फिर मैंने सोचा कि खुद को पुलिस के हवाले कर दूं और मैं यहां आ गया।