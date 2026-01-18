राजभर की RSS…2.5 फीट का डंडा बांटा, बोले- यह बिना लाइसेंस का हथियार;ट्रेनिंग दी

आजमगढ़ : भाजपा सरकार में यूपी के मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने अपनी सेना बनाई है। नाम रखा है…राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना यानि कि RSS। अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने संगठन विस्तार को लेकर बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने अपनी नई इकाई राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना (RSS) को आगे बढ़ाने के लिए रविवार को आजमगढ़ में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान करीब 2500 कार्यकर्ताओं को ढाई-ढाई फीट लंबे पीले रंग के डंडे वितरित किए। इसके साथ ही सभी कार्यकर्ताओं को संगठन की पीली वर्दी भी दी गई।