18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आजमगढ़

राजभर की RSS…2.5 फीट का डंडा बांटा, बोले- यह बिना लाइसेंस का हथियार;ट्रेनिंग दी

Rashtriya Suheldev Sena RSS : यूपी के मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने अपनी सेना बनाई है। अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने संगठन विस्तार को लेकर बड़ा कदम उठाया है।

2 min read
Google source verification

आजमगढ़

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jan 18, 2026

ओमप्रकाश राजभर ने राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना, PC- Video Grab and Enhanced by Chatgpt

आजमगढ़ : भाजपा सरकार में यूपी के मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने अपनी सेना बनाई है। नाम रखा है…राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना यानि कि RSS। अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने संगठन विस्तार को लेकर बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने अपनी नई इकाई राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना (RSS) को आगे बढ़ाने के लिए रविवार को आजमगढ़ में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान करीब 2500 कार्यकर्ताओं को ढाई-ढाई फीट लंबे पीले रंग के डंडे वितरित किए। इसके साथ ही सभी कार्यकर्ताओं को संगठन की पीली वर्दी भी दी गई।

बिना लाइसेंस का हथियार बताया डंडा

राजभर ने RSS के सैनिकों के बीच बांटे गए डंडों को बिना लाइसेंस का हथियार” बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका उद्देश्य किसी तरह की हिंसा नहीं, बल्कि युवाओं को अनुशासन, आत्मरक्षा और सही दिशा में मार्गदर्शन देना है।
राजभर ने कहा कि राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना का मकसद युवाओं को जागरूक करना है, ताकि वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझ सकें।

RSS गठन की पहले हो चुकी थी घोषणा

गौरतलब है कि ओमप्रकाश राजभर ने कुछ दिन पहले ही पार्टी से जुड़े युवाओं के लिए अलग संगठन बनाने की घोषणा की थी, जिसे राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना (RSS) नाम दिया गया। उन्होंने यह भी कहा था कि संगठन के कार्यकर्ताओं को बिना लाइसेंस का हथियार दिया जाएगा, जिससे राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा और बहस शुरू हो गई थी।

सेना के रिटायर अधिकारियों की निगरानी में प्रशिक्षण

शनिवार को आजमगढ़ के अतरौलिया पहुंचे राजभर ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि रविवार को RSS कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तय कार्यक्रम के अनुसार रविवार को ढाई हजार से अधिक युवा कार्यकर्ता पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं को सेना के सेवानिवृत्त अधिकारियों की देखरेख में आत्मरक्षा (सेल्फ डिफेंस) का प्रशिक्षण दिया गया।

राजभर बोले- समाज के बच्चों को जागरूक कर रहे

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा, 'हमारे समाज के 60 प्रतिशत से ज्यादा अभिभावकों और बच्चों को यह नहीं पता कि शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य और अन्य विभागों में नौकरी पाने के लिए किस तरह की पढ़ाई करनी चाहिए। RSS के जरिए हम उन्हें जागरूक कर रहे हैं।'

राजभर ने कहा कि राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना को अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार और शोषण के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करना होगा। साथ ही समाजसेवा के कार्यों में आगे आना होगा, खासकर आपदा और सामाजिक संकट के समय।

उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा, 'अगर रास्ते में कहीं दुर्घटना हो जाए, तो वीडियो बनाने की बजाय घायल को अस्पताल पहुंचाने में मदद करें। यही मानवता है। हम आप लोगों को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं।'

ये भी पढ़ें

‘पापा मैं मरना नहीं चाहता’… डूब रहे इंजीनियर के आखिरी शब्द; लोग बोले- 80 मिनट मदद की गुहार लगाता रहा
नोएडा
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Jan 2026 09:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / राजभर की RSS…2.5 फीट का डंडा बांटा, बोले- यह बिना लाइसेंस का हथियार;ट्रेनिंग दी

बड़ी खबरें

View All

आजमगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Azamgarh News: पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 94 पुलिस कर्मियों के तबादले, 34 लाइन हाजिर

आजमगढ़

Azamgarh News: पूर्व सैनिकों के लिए खुलेगी सीएसडी कैंटीन, रक्षा मंत्री ने जारी किया आदेश, सपा सांसद धर्मेन्द्र यादव ने की थी मांग

आजमगढ़

Azamgarh News: दुर्घटना नहीं, हुई थी मासूम की हत्या, हत्यारिन पड़ोसन गिरफ्तार,1 महीने बाद कब्र से निकाला गया था शव

Azamgarh news
आजमगढ़

Azamgarh News: देश का पैसा भेजते थे चीन, 2 गिरफ्तार, नगदी और लग्जरी वाहन बरामद

Azamgarh news
आजमगढ़

Azamgarh News: बाइक की टक्कर से साइकिल सवार वृद्ध की मौत, मचा कोहराम

Azamgarh
आजमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.