आखिरी बार हाथ पर लिखा नाम, फिर गेस्ट हाउस में लगा ली फांसी

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार मृतक के बाएं हाथ की हथेली पर एक युवती का नाम लिखा मिला, हालांकि लिखा हुआ स्पष्ट नहीं था। मृतक के भाई गौरव ने बताया कि सौरभ का गांव की ही एक महिला से संबंध था, जिसको लेकर वह पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। परिजनों का मानना है कि इसी तनाव ने उसे यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया।