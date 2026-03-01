10 महीने से मायके में थी पत्नी, बार-बार बुलाने पर भी नहीं लौटी तो पति ने उठाया खौफनाक कदम

UP Crime: एटा जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां त्योहार की खुशियां मातम में बदल गईं। जिले के जलेसर थाना क्षेत्र स्थित पुन्हेरा गांव में बुधवार की रात उस समय खलबली मच गई जब 32 वर्षीय दुष्यंत के घर से अचानक गोली चलने की आवाज आई। परिजन जब तक दौड़कर कमरे में पहुंचे दुष्यंत लहूलुहान हालत में जमीन पर गिर चुका था। नशे और तनाव के घातक मेल ने एक युवक की जीवन लीला समाप्त कर दी।