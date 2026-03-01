10 महीने से मायके में थी पत्नी, बार-बार बुलाने पर भी नहीं लौटी तो पति ने उठाया खौफनाक कदम

प्रतीकात्मक तस्वीर - एआइ
UP Crime: एटा जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां त्योहार की खुशियां मातम में बदल गईं। जिले के जलेसर थाना क्षेत्र स्थित पुन्हेरा गांव में बुधवार की रात उस समय खलबली मच गई जब 32 वर्षीय दुष्यंत के घर से अचानक गोली चलने की आवाज आई। परिजन जब तक दौड़कर कमरे में पहुंचे दुष्यंत लहूलुहान हालत में जमीन पर गिर चुका था। नशे और तनाव के घातक मेल ने एक युवक की जीवन लीला समाप्त कर दी।
स्थानीय लोगों और परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, दुष्यंत की पत्नी पिछले 10 महीनों से अपने मायके में रह रही थी। दुष्यंत ने उसे वापस लाने की कई बार कोशिश की, मिन्नतें कीं, लेकिन पत्नी वापस आने को तैयार नहीं थी। पत्नी के इस लंबे वियोग और पारिवारिक कलह ने दुष्यंत को भीतर तक तोड़ दिया था। वह पिछले काफी समय से गहरे मानसिक तनाव (डिप्रेशन) से गुजर रहा था। इसका अंत इतना भयावह होगा, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी।
बुधवार की रात जब पूरा गांव होली के खुमार में था दुष्यंत ने अत्यधिक शराब का सेवन किया। नशे की हालत में उसने घर में रखे एक अवैध देसी तमंचे से खुद पर फायर कर दिया। गोली लगते ही मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची जलेसर पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और वहां से कत्ल का हथियार (तमंचा) बरामद किया है।
स्थानीय पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला पत्नी के घर न लौटने के कारण उपजे तनाव में आत्महत्या का लग रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि दुष्यंत के पास अवैध हथियार कहां से आया और क्या आत्महत्या से पहले उसकी पत्नी या ससुराल वालों से कोई आखिरी बातचीत हुई थी।
पुन्हेरा गांव में इस घटना के बाद से ही सन्नाटा पसरा हुआ है। दुष्यंत की मौत ने एक बार फिर वैवाहिक विवादों और मानसिक स्वास्थ्य के गंभीर मुद्दे को सामने ला दिया है। घर में कोहराम मचा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है ताकि मौत के सटीक कारणों और परिस्थितियों का पता लगाया जा सके।
