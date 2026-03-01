यूपी में एक लाख के इनामी गोतस्कर का एनकाउंटर; गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला इलाका, दो जांबाज सिपाही भी घायल

UP Police Encounter Shahzad: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में एक लाख रुपये का इनामी गोतस्कर शहजाद मारा गया। पुलिस के अनुसार, शहजाद लंबे समय से फरार चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।