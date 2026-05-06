सहारनपुर में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को पुलिस ने किया लंगड़ा!

इसके बाद जब इससे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि पड़ोसी की नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ की थी। जब लड़की की मां शिकायत करने आई तो उसे धमकाया था। इन्ही आरोपों में पीड़ित परिवार ने आरोपी के खिलाफ थाने में तहरीर दी थी। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली थी इसके बाद से ही वह गिरफ्तारी के डर से छिपता फिर रहा था और बाहर भागने की कोशिश में था। इससे पहले कि बाहर भागता पुलिस के हत्थे चढ़ गया और पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले से चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट और आबकारी अधिनियम के तहत आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। इसके कब्जे से .315 बोर का एक तमंचा दो जिंदा कारतूस और दो खोखा कारतूस भी मिले हैं। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर आरोपी के खिलाफ थाना सरसावा में आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में नया मुकदमा दर्ज किया गया है।