देवबंद में सीएम योगी की दो-टूक ‘रहेंगे-खाएंगे भारत में और गीत गाएंगे दुश्मन के ये नहीं चलेगा’

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करोड़ों की योजनाओं की सौगात देने के लिए देवबंद पहुंचे थे। यहां विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक वितरित करने और योजनाओं का शुभारंभ करने के बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। सीएम को सुनने के लिए आए लोगों में खासा उत्साह था और पूरा पंडाल भीड़ से भरा हुआ था। सीएम ने कहा कि पूर्व की सरकारों में सहारनपुर ( देवबंद ) की पहचान फतवों से होती थी। यहां से फतवा जारी होता था तो लोग परेशान हो जाते थे कि अब क्या होगा ? कोई क्या खाएगा ? यह भी फतवा देने वाले तय करते थे लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब सहारनपुर की पहचान विकास के लिए होती है।